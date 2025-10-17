El catálogo de series y películas de Netflix acaba de estrenar la tercera temporada de la serie La diplomática, una entrega de las más esperadas por los usuarios y que la está rompiendo en todo el mundo. Se trata de una producción estadounidense de drama político que es sumamente interesante y atrapante.
Netflix: el estreno que revoluciona el 2025 y pide pista en todo el mundo
Recién se estrena en Netflix y los usuarios de la plataforma ya la eligieron entre todas las series y películas
Protagonizada por Keri Russell, esta serie tiene en el centro de la escena a una veterana diplomática estadounidense, que fue nombrada embajadora del Reino Unido en medio de una crisis internacional.
La serie arrasó con las dos primeras temporadas más que exitosas, estrenadas en abril de 2023 y octubre 2024, respectivamente.
Y el 16 de octubre de 2025, la plataforma de Netflix estrenó su tercera temporada, con un total de 8 capítulos.
Otra buena noticia para los usuarios de Netflix y fanáticos de esta serie, creada por Débora Cahn, es que se confirmó en mayo pasado, que habrá una cuarta temporada.
Muchos se preguntan qué piensa la crítica especializada sobre esta serie de Netflix. Y la respuesta es casi unánime: todos la destacan de sobre manera, asegurando que sigue siendo “tan electrizante como siempre”.
Netflix: de qué trata la tercera temporada de la serie La diplomática
En esta serie de Netflix donde la actriz Keri Russell se lleva todos los elogios al protagonizar una diplomática estadounidense, que enfrenta una conspiración en las más altas esferas del gobierno, la tercera y nueva temporada del drama político da un giro significativo con un cambio de escenario hacia Washington y una crisis internacional, donde se ponen a prueba las alianzas de Estados Unidos y Reino Unido.
Reparto de La diplomática, serie de Netflix
- Keri Russell (Katherine “Kate” Wyler)
- Rufus Sewell (Hal Wyler)
- David Gyasi (Austin Dennison)
- Ali Ahn (Eidra Park)
- Rory Kinner (Nicol Trowbridge)
- Ato Essandoh (Stuart Heyford)
- Allison Janney (Grace Penn)
- Bradley Whitford (Todd Penn)
Tráiler de La diplomática, serie de Netflix
Dónde ver la serie La diplomática, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie La diplomatica se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The diplomat se puede ver en Netflix.
- España: la serie La diplomática se puede ver en Netflix.