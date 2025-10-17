Netflix: el estreno que revoluciona el 2025 y pide pista en todo el mundo

Y el 16 de octubre de 2025, la plataforma de Netflix estrenó su tercera temporada, con un total de 8 capítulos.

Otra buena noticia para los usuarios de Netflix y fanáticos de esta serie, creada por Débora Cahn, es que se confirmó en mayo pasado, que habrá una cuarta temporada.

Muchos se preguntan qué piensa la crítica especializada sobre esta serie de Netflix. Y la respuesta es casi unánime: todos la destacan de sobre manera, asegurando que sigue siendo “tan electrizante como siempre”.

netflix-serie-la-diplomatica La actriz Keri Russell interpreta a Kate Wyler en la serie de Netflix.

Netflix: de qué trata la tercera temporada de la serie La diplomática

En esta serie de Netflix donde la actriz Keri Russell se lleva todos los elogios al protagonizar una diplomática estadounidense, que enfrenta una conspiración en las más altas esferas del gobierno, la tercera y nueva temporada del drama político da un giro significativo con un cambio de escenario hacia Washington y una crisis internacional, donde se ponen a prueba las alianzas de Estados Unidos y Reino Unido.

netflix-la-diplomatica-serie Los usuarios de Netflix se encontrarán con una estupenda tercera temporada de la serie.

Reparto de La diplomática, serie de Netflix

Keri Russell (Katherine “Kate” Wyler)

Rufus Sewell (Hal Wyler)

David Gyasi (Austin Dennison)

Ali Ahn (Eidra Park)

Rory Kinner (Nicol Trowbridge)

Ato Essandoh (Stuart Heyford)

Allison Janney (Grace Penn)

Bradley Whitford (Todd Penn)

Tráiler de La diplomática, serie de Netflix

