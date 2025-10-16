Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina: venta de entradas y nuevo horario de la semifinal

Venta de entradas para Independiente Rivadavia vs. River por la Copa Argentina

Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:

Martes 21 y miércoles 22 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Malvinas Argentinas.

Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)

Viernes 17 de octubre, desde las 14 hs, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Venta web para la parcialidad de River

Sábado 18 de octubre, desde las 14 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)

Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.

Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:

Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).

Precios

Menores Popular (hasta 11 años): $40.000.

Popular: $50.000.

Platea Gasparini (River): $70.000.

Platea Ardiles (Independiente Rivadavia y River): $85.000.

Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito y las boleterías cuentan con PosNet.

NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.