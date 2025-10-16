Independiente Rivadavia vs. River, por la Copa Argentina: venta de entradas y nuevo horario de la semifinal

Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina, en un nuevo horario y con novedades sobre la venta de entradas.
Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina.
Independiente Rivadavia y River se verán las caras en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en una de las semifinales de la Copa Argentina, en un nuevo horario y con novedades sobre la venta de entradas.
El mano a mano entre la Lepra y el Millonario tendrá lugar el viernes 24 de octubre y comenzará a las 22.10, con TV por TyC Sports.
Luego de haber jugado en San Luis y en Rosario, dos partidos en cada sede, esta será la primera vez que el equipo de Alfredo Berti visite la Docta en la actual edición del certamen que otorga una plaza directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, aunque también vale destacar que el escenario será el mismo en el que la Lepra logró subir a Primera el 29 de octubre del 2023.
Venta de entradas físicas para la parcialidad de Independiente Rivadavia:
Martes 21 y miércoles 22 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Malvinas Argentinas.
Venta web para la parcialidad de River (solo para socios)
Viernes 17 de octubre, desde las 14 hs, los socios deberán ingresar a RiverID y obtener un código; luego, deberán utilizarlo para comprar la entrada a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Venta web para la parcialidad de River
Sábado 18 de octubre, desde las 14 hs, a través del sitio Deportick (https://www.deportick.com/)
Canje de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías norte del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
EL VIERNES 24 HABRÁ CANJE, CON HORARIOS Y LUGAR A DEFINIR POR LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD.
Venta de entradas físicas para la parcialidad de River:
Miércoles 22 y jueves 23 de octubre, de 11 a 18 hs, en las boleterías sur del estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba Capital).
Precios
Las entradas que se venden en boleterías, se podrán adquirir con diferentes medios de pagos (efectivo o tarjeta de débito y las boleterías cuentan con PosNet.
NO SE VENDERÁN ENTRADAS EL DÍA DEL PARTIDO EN EL KEMPES.