Discapacidad: cómo acceder a sillas de ruedas y ayudas técnicas

En Argentina, la ley 24.901 establece que las prestaciones que las obras sociales y prepagas (art. 2), o en su defecto el Estado (arts. 3 y 4), deben cubrir de forma total e integral (100%) a las personas con discapacidad. Entre ellas, se encuentran los dispositivos y ayudas técnicas (art. 27, inc. b) que respondan a sus necesidades, tales como sillas de ruedas, elevadores de sanitarios, bastones, sillas adaptadas, entre otras.

personas con discapacidad (16).jpeg Dispositivos de movilidad: qué pueden exigir las personas con discapacidad. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

¿Cómo solicitar una silla de ruedas gratuita en Pami?

Para poder adquirir una silla de ruedas, el trámite debe ser realizado por el propio afiliado, su representante, un familiar, o un médico acreditado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME).

Online: los afiliados pueden realizar la solicitud de manera sencilla desde cualquier dispositivo conectado a internet, como smartphones, tablets o computadoras. Esto mejora la accesibilidad y comodidad del proceso.

Presencial: para quienes prefieren la atención presencial, es posible acudir a las agencias del Pami. Se recomienda agendar una cita en línea para asegurar un servicio más ágil y evitar demoras.

La documentación a presentar es la siguiente:

Orden Médica Electrónica (OME): si el médico puede autorizar una OME, el proceso se simplifica considerablemente.

En caso de no contar con OME: