La silla de ruedas es un elemento que sirve para brindar un servicio para apoyar a aquellos con movilidad nula o reducida, facilitando su independencia y calidad de vida. Pocas personas saben cómo acceder a una silla y a diversas ayudas técnicas, y a continuación te explicaremos el paso a paso a seguir recomendado por la legislación.
Discapacidad: cómo acceder a sillas de ruedas y ayudas técnicas
Las personas con discapacidad tienen derecho a exigir sillas de ruedas motorizadas, camas ortopédicas, colchones antiescaras, mesas bipedestadoras, entre otras.
¿Cómo acceder a sillas de ruedas y ayudas técnicas?
Según el sitio web Discapacidad y Derechos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional con jerarquía constitucional en nuestro país desde 2014, consagra el derecho a acceder al entorno físico, a la información y a las comunicaciones en condiciones de igualdad (art. 9), a vivir de forma independiente (art. 19) y a la mejora continua de las condiciones de vida (art. 28).
De esta manera, se le debe garantizar a las personas con discapacidad la disponibilidad y el uso de nuevas tecnologías, ayudas para la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo adecuadas.
En Argentina, la ley 24.901 establece que las prestaciones que las obras sociales y prepagas (art. 2), o en su defecto el Estado (arts. 3 y 4), deben cubrir de forma total e integral (100%) a las personas con discapacidad. Entre ellas, se encuentran los dispositivos y ayudas técnicas (art. 27, inc. b) que respondan a sus necesidades, tales como sillas de ruedas, elevadores de sanitarios, bastones, sillas adaptadas, entre otras.
¿Cómo solicitar una silla de ruedas gratuita en Pami?
Para poder adquirir una silla de ruedas, el trámite debe ser realizado por el propio afiliado, su representante, un familiar, o un médico acreditado en el sistema de Orden Médica Electrónica (OME).
Online: los afiliados pueden realizar la solicitud de manera sencilla desde cualquier dispositivo conectado a internet, como smartphones, tablets o computadoras. Esto mejora la accesibilidad y comodidad del proceso.
Presencial: para quienes prefieren la atención presencial, es posible acudir a las agencias del Pami. Se recomienda agendar una cita en línea para asegurar un servicio más ágil y evitar demoras.
La documentación a presentar es la siguiente:
- Orden Médica Electrónica (OME): si el médico puede autorizar una OME, el proceso se simplifica considerablemente.
En caso de no contar con OME:
- Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Orden manual emitida por el médico de cabecera o especialista.
- Resumen de historia clínica que incluya el peso y la talla del afiliado.