Barrionuevo y Pesce, figuras de la Reserva de Godoy Cruz, analizaron la victoria en el clásico

Sobre la importancia de ganar en el clásico, el cual se puso caliente sobre el final, manifestó: "Fue un un clásico lindo, la verdad que lo pudimos disfrutar al máximo, sacarlo adelante y dejar la la victoria acá en casa".

Godoy Cruz volvió al triunfo luego de dos partidos sin ganar y se ilusiona con meterse entre los ocho mejores de la Zona B: "Nos estaba costando la la victoria. Poder conseguirla acá, y en un clásico, nos ayuda muchísimo a ganar confianza. Tenemos que tratar de estos partidos que nos quedan sacar la mayor cantidad de puntos para poder clasificar".

En cuanto a su gol, Barrionuevo aseguró: "Convertir me ayuda mucho a ganar confianza y a sentirme bien. Agradecerle a Tomi Pesce que hizo una jugada increíble, me la dejó ahí para que la empuje".

"Yo no iba a esperar que pegara en el palo ni nada. Yo fui y la la empujé", sumó entre risas sobre lo que significó el 2-0 parcial del equipo, en el cual empujó la pelota por el segundo palo.

Sobre su presente, el 10 sentenció: "Me ayuda a ganar confianza y a sentirme mejor. Desde el lugar en el que me toque voy a entrenar, tratar de estar preparado y dar lo mejor".

Bruno Barrionuevo Godoy Cruz Bruno Barrionuevo, quien ya debutó en Primera, festejando el 2-0 parcial de su equipo. Fabián Salamone / Diario UNO

Tomás Pesce habló tras la goleada de Godoy Cruz

Tomás Pesce fue una de las grandes figuras de Godoy Cruz en el clásico de Reserva. Además de participar en los tres goles (le hicieron la falta que derivó en el primero, asistió en el segundo y convirtió el último), tuvo un remate que se estrelló en el travesaño cuando el partido estaba igualado sin goles.

Tras el encuentro, el delantero del Expreso se refirió al picante cruce que se dio entre los planteles una vez que sonó el pitazo final: "El primer clásico en San Juan yo no pude estar por lesión, pero ellos ganaron y festejaron. Mis compañeros tragaron saliba, se metieron al vestuario y no dijeron nada. Ellos hoy parece que no pudieron hacerlo. Por suerte pudimos ganar y devolverle lo que nos hicieron allá".

Con esta victoria, Godoy Cruz mantiene vivas sus esperanzas de clasificar a playoffs: "Vamos a pelear hasta el final, hasta donde podamos. Siempre lo intentamos. Lamentablemente, por detalles, la semana pasada se nos escapó con Lanús. Vamos a pelear hasta el final para, aunque sea, quedar bien parados desde lo grupal para la temporada que viene".

Sobre su performance, la cual sirve para que el DT de Primera pose sus ojos en él, contó: "Eso es lo de menos. Lo más importante es que ganamos el clásico, algo que nos sirve para sumar en lo grupal. En cuanto a lo personal uno espera ir para arriba. Seguiré luchando para eso".

En el segundo gol realizó una gran jugada en la que desparramó al arquero y definió cruzado de zurda. Bruno Barrionuevo, que apareció por el segundo palo, la empujó y aseguró el tanto del Expreso: "En el entretiempo y después cuando salimos también lo charlamos. Le dije que menos mal que la había empujado porque no entraba. A él también le sirve y en lo grupal nos suma a todos".

Tomás Pesce Godoy Cruz Tomás Pesce celebrando el tercero del Bodeguero, de cara a su familia. Fabián Salamone / Diario UNO

Para finalizar, sobre el apoyo incondicional de su familia, que estuvo presente en el PARC, Pesce sentenció: "Lo que uno hace siempre es por ellos. Son los que están en todos los momentos. Cuando no tenés a nadie ellos siempre están. Agradecido porque vienen siempre. Estoy contento porque vinieron y vieron que sumamos".