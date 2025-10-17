Las chicas de Leonardo Murialdo se preparan para el Panamericano de hockey sobre patines de la mano de Ulagnero

"Los primeros clasificados al Panamericano son IMPSA Y Murialdo, los demás se han ido sumando por deserción de equipos de afuera. Este 2025 es diferente al del año pasado porque tenemos un equipo totalmente renovado, hay tres chicas que se fueron a jugar afuera, Priscila Molina se fue a Chile y ahora está en España; Mica Jamardo se fue a Portugal; Luana Carena se fue a Giol y después se fue a Portugal también; más Emilia Mazzei, Desireé Rubilar y Alhué Martínez. Son todas chicas que se fueron a jugar a otros clubes entonces tuvimos que empezar casi de nuevo", expresó el Negro.

murialdo-hockey Las chicas de Murialdo, de la mano de Jorge Ulagnero, fueron subcampeonas argentinas 2025. Foto: gentileza Hockey Patín Murialdo

"En el Argentino nos fue bastante bien, fuimos locales, salimos segundos, para nosotros es un logro muy importante porque no pensábamos tremendo resultado en tan poco tiempo, no es fácil acomodar jugadoras a este nuevo proyecto, de la forma cómo se juega, cómo se entrena", amplió el concepto.