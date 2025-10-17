Las chicas de Leonardo Murialdo se preparan para el Panamericano de hockey sobre patines de la mano de Ulagnero

Las chicas de Leonardo Murialdo se preparan para el Panamericano de hockey sobre patines, que se jugará en San Juan del 2 al 8 de noviembre. El DT canario, Jorge Ulagnero, contó cómo está su equipo, que viene de ser subcampeón argentino senior.
"Los primeros clasificados al Panamericano son IMPSA Y Murialdo, los demás se han ido sumando por deserción de equipos de afuera. Este 2025 es diferente al del año pasado porque tenemos un equipo totalmente renovado, hay tres chicas que se fueron a jugar afuera, Priscila Molina se fue a Chile y ahora está en España; Mica Jamardo se fue a Portugal; Luana Carena se fue a Giol y después se fue a Portugal también; más Emilia Mazzei, Desireé Rubilar y Alhué Martínez. Son todas chicas que se fueron a jugar a otros clubes entonces tuvimos que empezar casi de nuevo", expresó el Negro.
"En el Argentino nos fue bastante bien, fuimos locales, salimos segundos, para nosotros es un logro muy importante porque no pensábamos tremendo resultado en tan poco tiempo, no es fácil acomodar jugadoras a este nuevo proyecto, de la forma cómo se juega, cómo se entrena", amplió el concepto.
"Estamos viendo refuerzos para el Panamericano, apuntamos a quedar lo más arriba posible, sé que es difícil porque todos se refuerzan, hay equipos muy picantes en la actualidad, pero nosotros salimos segundos en el Argentino así que tan mal no estamos, aunque para llegar a conseguir un título hay que ajustar mucho las piezas y tratar de tener la menor cantidad de errores posibles", cerró el DT del equipo de Villa Nueva.
Murialdo integra la Zona C con otro comprovinciano, Atlético San Martín, SEC de San Juan, Rowing de Paraná y San Jorge de Chile.
En la Zona A están Andes Talleres, Aberastain y Concepción de San Juan, Independiente de La Florida y Patín Club Vilanova (ambos de Chile).
En el Grupo B figuran IMPSA (el último campeón argentino), Social y UVT de San Juan, Barcelona Marruecos (Chile) y Manizales de Colombia.