Pádel: la fuerte apuesta de un club de Mendoza para revolucionar el deporte del momento

El pádel crece a pasos agigantados y en la provincia toma forma un ambicioso proyecto para seguir evolucionando.

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Kóndor va por la implementación de una Academia de formación en su nuevo complejo.

La Pandemia dejó pocas cosas para rescatar, una de ellas, el boom de un pádel que volvió a su estado de gracia. En un refresh de la década dorada de los 90, el deporte del momento resurgió casi de las cenizas y acaparó la escena local y también nacional. En ese contexto de expansión constante, hay un club que apuesta a una revolución total.

Kóndor es uno de los clubes más importantes de pádel en Mendoza. El complejo de calle Maipú es punto de encuentro para jugadores de todas las edades. Hay de los que lo practican de forma lúdica y otros que lo hacen como carrera deportiva. Ahora, la idea es ampliar los horizontes con un proyecto que marcará un quiebre en la disciplina.

kondor 4.jpg

"Estamos trabajando en un complejo nuevo que será una renovación del concepto de pádel. Nuestro objetivo es, además de las canchas para aquellos que juegan como un ocio, la implementación de una Academia para formar jugadores y acompañarlos en el proceso de formación", dice Cristian Placeres, cabeza de Kóndor e impulsor de la idea.

El boceto es imponente: 16 canchas indoor, buffet de primer nivel, estacionamiento privado, aulas para que los chicos puedan estudiar y la instalación de una Academia de primer nivel, al mando de un ícono en el pádel internacional como .

La ambiciosa idea todavía no tiene plazos de finalización, aunque la obra encara su recta final y aguarda, ansiosa, el corte de cinta. Se podrá jugar como cualquier cancha normal pero el cambio de paradigma será darle un lugar de formación a todos los chicos que buscan dedicarse al pádel y buscan ser profesionales en un futuro.

El pádel, un deporte sin techo

Tras la vuelta post Pandemia en toda su dimensión, el pádel tiene números que son abismales: a nivel federado son cerca de 600 los jugadores en todos los niveles. Los certámenes se juegan en los distintos clubes y hay campeón en los campeonatos relámpago que se juegan durante todo un fin de semana.

En cuanto a complejos, son casi 400 las que están disponibles, con predios de primer nivel que cuentan con seguridad, estacionamiento, vestuarios y cantina.

Mendoza tuvo dos ediciones de la prestigiosa Premier Pádel y recientemente recibió el FIP Pádel Bronze, algo similar a un ATP 250 si ponemos la vara en comparación con el tenis.

Bautista Placeres, futuro del pádel mendocino

Cristian, además de ser el impulsor del proyecto en cuestión, comparte la pasión con su hijo Bautista. Con apenas 15 años, el mendocino disputó el Mundial de España de su categoría. Ya había participado en sub 12 y ahora lo hizo en el siguiente nivel: "Fue una gran experiencia. Poder representar al país y competir con los mejores. Es un paso para seguir creciendo".

