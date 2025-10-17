Griselda Siciliani anunció la fecha de Envidiosa 3 en Netflix y definió a Vicky como un "pollito mojado”

La exitosa serie argentina Envidiosa tendrá tercera temporada en Netflix. Así lo confirmó su protagonista, Griselda Siciliani, durante su visita al programa Otro día perdido (El Trece), donde habló con Mario Pergolini y adelantó detalles exclusivos sobre la nueva entrega.
El rodaje de la tercera temporada comenzó en marzo en Argentina, y la historia seguirá el curso de la relación entre Vicky (Griselda Siciliani) y Matías (Esteban Lamothe). Consultada por Pergolini, la actriz anunció la fecha de estreno prevista: “Se estrena en noviembre”.
Desde su lanzamiento, Envidiosa se convirtió en un verdadero fenómeno en Netflix por su mirada fresca y humorística sobre las relaciones amorosas, la amistad y los mandatos sociales que atraviesan a las mujeres, como el casamiento y la maternidad. La segunda temporada se estrenó el 5 de febrero de 2025, consolidando a la ficción como una de las comedias argentinas más vistas de la plataforma.
Con el anuncio de su tercera temporada, Envidiosa promete seguir conquistando al público con su estilo irreverente, sus personajes entrañables y su particular mirada sobre las relaciones modernas.
Netflix: qué pasará en la tercera temporada de Envidiosa
En el programa de Pergolini, Griselda Siciliani dijo que su personaje, Vicky, en la segunda entrega de capítulos “es más basura todavía”, pero en la siguiente “siento que se convierte más en un pollito mojado”.
La actriz reveló también que Rada, que forma parte del ciclo de Pergolini, se sumó a la tercera temporada y contó que “hay escenas muy divertidas. Hay besos. Pero no es con ella. Y no estaba en el guion”.
Con respecto a la razón del exito de Envidiosa remarcó: “No sé, es una combinación de todo. Es un elenco soñado. El guión, creo que es una fórmula mágica".
Mientras tanto, la actriz dejó entrever en sus redes sociales que la tercera temporada de Envidiosa marcará el final de la historia.
Netflix: cómo terminó la temporada 2 de Envidiosa
Al final de la primera temporada, Vicky queda en una encrucijada emocional, mientras intenta superar el dolor de la ruptura con su novio y al mismo tiempo busca su propio crecimiento personal: Dani, su ex novio, le pide casamiento; Matías, su enamorado, quiere tener una relación con ella.
¿Con quién se quedó Vicky? En la temporada 2, el persoaje encarnado por Griselda Siciliani se debate entre la estabilidad de una vida familiar en un country y la incertidumbre de un nuevo amor que la llena de deseo y temor.
Al final de la temporada 2 podemos ver que Vicky deja a Dani y se queda con Matías, aunque en terapia vuelve a plantear dudas sobre su relación.
Reparto de la serie Envidiosa
- Griselda Siciliani como Vicky Mori
- Esteban Lamothe como Matías, su vecino e interés amoroso
- Benjamín Vicuña es Nicolás, el jefe de Vicky
- Pilar Gamboa como Carolina, hermana de Vicky
- Violeta Urtizberea como Lu Pedemonte, una amiga
- Bárbara Lombardo es Melina, otra amiga
- Mariana Bellati como Débora
- Martín Garabal es Daniel, el ex
- Lorena Vega es la terapeuta, Fernanda
- Susana Pampín es Teresa, la madre
- Leonora Balcarce es Magalí Roldán
En la segunda temporada de Envidiosa, se sumaron al elenco actoral Gloria Carrá, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola, quienes aportaron nuevas dinámicas y conflictos a la historia.
En la tercera temporada, habrá una nueva incorporación al rodaje que supondrá toda una revelación: Nicky Nicole anunció su debut actoral al unirse al elenco de la serie.
Dónde ver la serie Envidiosa, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Envidiosa se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Envious se puede ver en Netflix.
- España: la serie Envidiosa se puede ver en Netflix.