Griselda Siciliani anunció la fecha de Envidiosa 3 en Netflix y definió a Vicky como un "pollito mojado”

envidiosa 1.jpg Griselda Siciliani y Esteban Lamothe vuelven a la pantalla de Netflix con la tercera temporada de Envidiosa.

Con el anuncio de su tercera temporada, Envidiosa promete seguir conquistando al público con su estilo irreverente, sus personajes entrañables y su particular mirada sobre las relaciones modernas.

Netflix: qué pasará en la tercera temporada de Envidiosa

En el programa de Pergolini, Griselda Siciliani dijo que su personaje, Vicky, en la segunda entrega de capítulos “es más basura todavía”, pero en la siguiente “siento que se convierte más en un pollito mojado”.

La actriz reveló también que Rada, que forma parte del ciclo de Pergolini, se sumó a la tercera temporada y contó que “hay escenas muy divertidas. Hay besos. Pero no es con ella. Y no estaba en el guion”.

Con respecto a la razón del exito de Envidiosa remarcó: “No sé, es una combinación de todo. Es un elenco soñado. El guión, creo que es una fórmula mágica".

Mientras tanto, la actriz dejó entrever en sus redes sociales que la tercera temporada de Envidiosa marcará el final de la historia.

Embed - Griselda Siciliani tiró primicias de la tercera temporada de "Envidiosa" y sorprendió a Pergolini

Netflix: cómo terminó la temporada 2 de Envidiosa

Al final de la primera temporada, Vicky queda en una encrucijada emocional, mientras intenta superar el dolor de la ruptura con su novio y al mismo tiempo busca su propio crecimiento personal: Dani, su ex novio, le pide casamiento; Matías, su enamorado, quiere tener una relación con ella.

¿Con quién se quedó Vicky? En la temporada 2, el persoaje encarnado por Griselda Siciliani se debate entre la estabilidad de una vida familiar en un country y la incertidumbre de un nuevo amor que la llena de deseo y temor.

Al final de la temporada 2 podemos ver que Vicky deja a Dani y se queda con Matías, aunque en terapia vuelve a plantear dudas sobre su relación.

Reparto de la serie Envidiosa

Griselda Siciliani como Vicky Mori

Esteban Lamothe como Matías, su vecino e interés amoroso

Benjamín Vicuña es Nicolás, el jefe de Vicky

Pilar Gamboa como Carolina, hermana de Vicky

Violeta Urtizberea como Lu Pedemonte, una amiga

Bárbara Lombardo es Melina, otra amiga

Mariana Bellati como Débora

Martín Garabal es Daniel, el ex

Lorena Vega es la terapeuta, Fernanda

Susana Pampín es Teresa, la madre

Leonora Balcarce es Magalí Roldán

En la segunda temporada de Envidiosa, se sumaron al elenco actoral Gloria Carrá, Agustina Suásquita (Papry) y José “El Purre” Giménez Zapiola, quienes aportaron nuevas dinámicas y conflictos a la historia.

En la tercera temporada, habrá una nueva incorporación al rodaje que supondrá toda una revelación: Nicky Nicole anunció su debut actoral al unirse al elenco de la serie.

Nicky Nicole- Envidiosa Nicky Nicole marcará su debut actoral en la tercera temporada de Envidiosa.

Dónde ver la serie Envidiosa, según la zona geográfica