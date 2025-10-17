Netflix es la plataforma de series y películas más popular del mundo. Dentro de su catálogo, cuenta con muchas producciones argentinas que han logrado el renombre a nivel internacional, como es el caso de 27 noches, una superproducción dirigida y protagonizada por Daniel Hendler.
Netflix: la nueva película argentina que sacude la pantalla y te atrapa desde el primer minuto
Carla Paterson es una de las protagonistas de este drama que acaba de llegar a Netflix y recibió las mejores críticas
27 noches es una película dramática con un tono sarcástico e inspirador que llegó a Netflix el 17 de octubre de 2025. Con un elenco estelar encabezado por Daniel Hendler, Carla Peterson y Marilú Marini, ha recibido los mejores elogios por parte de la crítica especializada.
"Más allá del trabajo extraordinario de un elenco lleno de caras conocidas y de un guion que encuentra casi siempre la manera de escapar a los lugares comunes, es la actuación de Marilú Marini la que lleva a la película a otra dimensión", sentenció Diego Lerer de Micropsia Cine.
Netflix: de qué trata la película 27 noches
La trama de la película 27 noches comienza cuando una mujer de 83 años es internada por sus hijas en un psiquiátrico tras sus actitudes libertinas, por lo que un perro debe decidir si está enferma o solo quiere disfrutar de la vida.
Martha Hoffman (Marilú Marini), una excéntrica y adinerada mecenas de 83 años, es internada en una clínica psiquiátrica a pedido de sus hijas, quienes aseguran que sufre de demencia.
El perito judicial Casares investiga si Martha realmente está enferma o si simplemente ha elegido vivir sus últimos años con absoluta libertad, mientras se cuestiona si la internación es un acto de protección o un intento de controlar su fortuna.
Netflix: tráiler de la película 27 noches
Reparto de 27 noches, película de Netflix
- Daniel Hendler como Casares
- Marilú Marini como Martha Hoffman
- Humberto Tortonese
- Julieta Zylberberg
- Paula Grinszpan
- Carla Peterson
Dónde ver la película 27 noches, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película 27 noches se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película 27 noches se puede ver en Netflix.
- España: la película 27 noches se puede ver en Netflix.