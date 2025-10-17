Netflix: la nueva película argentina que sacude la pantalla y te atrapa desde el primer minuto

27 noches es una película dramática con un tono sarcástico e inspirador que llegó a Netflix el 17 de octubre de 2025. Con un elenco estelar encabezado por Daniel Hendler, Carla Peterson y Marilú Marini, ha recibido los mejores elogios por parte de la crítica especializada.

"Más allá del trabajo extraordinario de un elenco lleno de caras conocidas y de un guion que encuentra casi siempre la manera de escapar a los lugares comunes, es la actuación de Marilú Marini la que lleva a la película a otra dimensión", sentenció Diego Lerer de Micropsia Cine.