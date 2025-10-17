Netflix: una comedia romántica para reír, enamorarse y disfrutarla el fin de semana

La película centra su historia en una mujer que decide ponerle punto final a su relación de 7 años con su pareja, para lanzarse en un viaje de autodescubrimiento personal.

Ideal para pasar un fin de semana a puras carcajadas y creer en el amor verdadero, esta película de Netflix cuenta con el apoyo de la crítica, que le dedicó valiosas reseñas, como así también el saldo de los usuarios, que la recomiendan sin pensarlo.

Treitona, soltera y fantástica una duración de 1 hora y 36 minutos y se puede ver en el catálogo de Netflix desde febrero de 2022.

netflix-treintona-soltera-fantastica Bárbara Mori interpreta a Inés en la película de Netflix.

Netflix: de qué trata la película Treintona, soltera y fantástica

Inés (Bárbara Mori) es una mujer que decide ponerle fin a una relación de 7 años con su novio y comenzar un viaje de autodescubrimiento. Para ello deberá enfrentar los prejuicios de la sociedad por no tener todo resuelto al instante y con vistas al futuro. En su nuevo viaje donde tendrá que rehacer su vida, Inés intentará ser una mujer independiente, moderna y autosuficiente.

netflix-treintona-soltera-fantastica-pelicula La película de Netflix es una comedia romántica que tiene varios pasajes dramáticos muy interesantes.

Reparto de Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix

Bárbara Mori (Inés)

Jordi Mollá (Óscar)

Marimar Vega (Camila)

Claudio Lafarga (Alonso)

Constanza Andrade (Lucía)

Tráiler Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix

Embed - Treintona, Soltera y Fantástica - Tráiler Oficial

Dónde ver la película Treintona, soltera y fantástica, según la zona geográfica