Llega el fin de semana y los usuarios de Netflix comienzan a dar vueltas y vueltas en el catálogo, buscando que ver. Y una recomendación que vale la pena presenciar, es la película Treintona, soltera y fantástica, una comedia romántica que te encantará.
Netflix: una comedia romántica para reír, enamorarse y disfrutarla el fin de semana
Esta increíble película de Netflix, que tiene pasajes dramáticos interesantes, resalta entre todas las series y películas
Se trata de una oportunidad única para enamorarse con esta película de origen mexicano, de 2016, que está protagonizada por Bárbara Mori y que también cuenta con una trama dramática atrapante.
Esta propuesta de Netflix, que brilla entre todas las series y películas, está basada en algunos fragmentos de la novela de Juana Inés Dehesa, hija del escritor Germán Dehesa.
La película centra su historia en una mujer que decide ponerle punto final a su relación de 7 años con su pareja, para lanzarse en un viaje de autodescubrimiento personal.
Ideal para pasar un fin de semana a puras carcajadas y creer en el amor verdadero, esta película de Netflix cuenta con el apoyo de la crítica, que le dedicó valiosas reseñas, como así también el saldo de los usuarios, que la recomiendan sin pensarlo.
Treitona, soltera y fantástica una duración de 1 hora y 36 minutos y se puede ver en el catálogo de Netflix desde febrero de 2022.
Netflix: de qué trata la película Treintona, soltera y fantástica
Inés (Bárbara Mori) es una mujer que decide ponerle fin a una relación de 7 años con su novio y comenzar un viaje de autodescubrimiento. Para ello deberá enfrentar los prejuicios de la sociedad por no tener todo resuelto al instante y con vistas al futuro. En su nuevo viaje donde tendrá que rehacer su vida, Inés intentará ser una mujer independiente, moderna y autosuficiente.
Reparto de Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix
- Bárbara Mori (Inés)
- Jordi Mollá (Óscar)
- Marimar Vega (Camila)
- Claudio Lafarga (Alonso)
- Constanza Andrade (Lucía)
Tráiler Treintona, soltera y fantástica, película de Netflix
Dónde ver la película Treintona, soltera y fantástica, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Treintona, soltera y fantástica se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Thirty something, single and fabulous se puede ver en Netflix.
- España: la película Treintona, soltera y fantástica se puede ver en Netflix.