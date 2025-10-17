Esteban Ábalos le apunta al Panamericano de hockey sobre patines con la preselección argentina Sub 19

- ¿Cómo está trabajando el Sub 19 de cara al Panamericano?

- Realmente no hemos tenido mucho tiempo para trabajar por el tema de los calendarios, hay muchos chicos que juegan en Primera y no ha sido fácil. La mayoría de los entrenamientos han sido en San Martín, hemos hecho algunos amistosos y algunos entrenamientos en la etapa inicial en San Juan. También se ha trabajado en Murialdo.

esteban-abalos-hockey-1 Esteban Ábalos es una pasionado del hockey.

- ¿Qué objetivos tenés para tan importante torneo?

- El primer objetivo es ganar, la Selección argentina en este deporte siempre es favorita para ganar e ir formando un equipo para el Mundial del año que viene por supuesto, ya tener un grupo de trabajo para ese campeonato.

- ¿Cómo ves a los jugadores mendocinos convocados?

- En esta preselección hay 12 jugadores y 3 arqueros, hay dos jugadores de campo mendocinos y dos arqueros. Los veo bien, hemos elegido a los mejores para el hockey que queremos hacer, si bien quedó en el camino un chico de Buenos Aires y algunos chicos de Mendoza, vamos a seguir teniéndolos en cuenta, falta mucho para el Mundial y a la edad de estos chicos la evolución es más rápida en unos que en otros. Ahora me toca hacer una reducción para ya dejar el plantel definitivo para el Panamericano. Por suerte nos la han hecho difícil porque el nivel está muy parejo y estamos muy contentos con eso.

- Sos el único DT mendocino que dirige una Selección argentina. ¿Estás orgulloso?

- Sí, estoy muy orgulloso, lo hago con todo el placer del mundo y me siento parte de la Selección argentina, cuando ya no estaba jugando me seguía sintiendo parte de ese grupo, siempre tenía muchos recuerdos y siempre apoyamos a la Selección al máximo, es un orgullo estar ahí y con el cuerpo técnico hemos tratado de hacer lo mejor posible, de cuidar a los jugadores y tener una identidad de juego.

- ¿Qué te pareció el Mundial de Clubes de San Juan?

- Es lindo que vengan a jugar los equipos de afuera, porque los chicos de acá están acostumbrados a verlos por internet o por televisión, no es lo mismo estar ahí cerca de ellos, siempre ver a esos equipos ayuda a los entrenadores de acá, yo he tenido la suerte de vivir ese hockey, por ahí hay gente de acá que no ha tenido esa oportunidad, siempre para mejorar es importante tener roce con los mejores.

- ¿Cómo está el hockey mendocino en general?

- Hay muchas cosas para mejorar como en todo el hockey en el país, no solo em Mendoza, si nos comparamos con San Juan, esa provincia ha tenido la suerte de contar con un apoyo muy grande del gobierno, techó y construyó canchas, mejoró mucho la infraestructura, que eso ayuda un montón porque los clubes pueden tener más escuelitas de patín, un apoyo que Mendoza no ha tenido. Si bien es cierto que la cuna del hockey es allá y por eso tuvo ese apoyo, en Mendoza se le da prioridad a otros deportes. Pienso que el objetivo que deben tener acá es aumentar la cantidad de clubes, de jugadores y para eso es un punto clave que este deporte sea municipal porque los chicos no tienen muchas alternativas.

También quiero agradecer el apoyo de los clubes San Martín, Murialdo e IMPSA.