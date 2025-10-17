Gimnasia y Esgrima: las tres joyas de la cantera que buscan su lugar en Primera División

WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.54.36 PM Maxi Díaz, una de las joyitas de Gimnasia y Esgrima.

Maxi Díaz es otro que va por la misma senda. Un distinto y virtuoso que juega por todo el frente de ataque. Actualmente, en el equipo de Cipriani juega de 9 pero puede hacerlo también de enganche. Pisó Gimnasia y Esgrima con 17 años y está ligado al Lobo hasta el 31 de diciembre: "Miro mucho al Flaco Ferreyra y a Facu Lencioni, me encantan los dos" dice el pibe nacido futbolísticamente en Fundación Godoy Cruz.

El tridente lo completa Julián Moya. Clase 2003, con 22 años, el delantero también es de los pesos pesados de la categoría. Mensana desde los 15 años, el punta también se adapta a diferentes puestos en la zona ofensiva: "Me encanta el juego de Jere Puch y Facundo Lencioni", dice el canterano con contrato hasta 2026.

Mientras aguardan por cerrar el año con su categoría, los tres buscarán dar el salto para intentar meterse en la confianza de Ariel Broggi para ser de primera. Un sueño desde abajo hecho en casa.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 1.29.06 PM Julián Moya, opción para el ataque.

La gran apuesta de Gimnasia y Esgrima con la Reserva

Con el objetivo de seguir creciendo, Gimnasia y Esgrima apostó fuerte para formar la categoría Reserva, que debutó este año. Con comodidades de concentración, viajes en avión y cuerpo técnico completo, los pibes siguen ganando rodaje ante sus pares de la categoría. Al torneo le queda 1 fecha pero al Lobo le queda un encuentro más pendiente. El equipo ocupa el 6to lugar con 33 puntos y deberá medirse contra Atlanta y Arsenal.