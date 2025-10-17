Inicio Ovación Fútbol Gimnasia y Esgrima
Hecho en casa

Gimnasia y Esgrima: las tres joyas de la cantera que buscan su lugar en Primera División

Todavía con resaca de ascenso, en Gimnasia y Esgrima ya piensan en modo Primera División con un trío de talentos de la casa que persiguen su oportunidad.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Martín Úbeda, referente de la Reserva de Gimnasia y Esgrima.

La euforia del ascenso todavía dura y retumba en los pasillos del Víctor Legrotaglie. Gimnasia y Esgrima vive un presente tan buscado como soñado con su ascenso a Primera División pero ya piensa en lo que viene. Con la elite del fútbol argentino esperando, ahora arranca el trabajo para armar el nuevo Lobo.

Si bien todavía es muy prematuro para conocer altas y bajas de cara a la próxima temporada, en Gimnasia y Esgrima hay tres jugadores de la casa que quieren ganarse su lugar y jugar en ligas mayores: Martín Úbeda, Maximiliano Díaz y Julián Moya brillan en Reserva y buscan convencer a Ariel Broggi.

Martín Úbeda es el volante central del segundo equipo, capitán y referente. Con 21 años, todavía no pudo debutar en Primera pero su nivel lo tiene en las gateras. Conoce bien lo que es la idiosincrasia del club porque lo mamó desde chico, cuando llegó con apenas 7 años de edad. Con contrato hasta 2026, el mediocampista trabaja en silencio y habla en cancha: "Trato de mirar mucho a todos los que juegan en mi puesto: Antonio, Muñoz, Barboza y Antonini. De todos aprendo algo", dice Tincho.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 12.54.36 PM
Maxi Díaz, una de las joyitas de Gimnasia y Esgrima.

Maxi Díaz es otro que va por la misma senda. Un distinto y virtuoso que juega por todo el frente de ataque. Actualmente, en el equipo de Cipriani juega de 9 pero puede hacerlo también de enganche. Pisó Gimnasia y Esgrima con 17 años y está ligado al Lobo hasta el 31 de diciembre: "Miro mucho al Flaco Ferreyra y a Facu Lencioni, me encantan los dos" dice el pibe nacido futbolísticamente en Fundación Godoy Cruz.

El tridente lo completa Julián Moya. Clase 2003, con 22 años, el delantero también es de los pesos pesados de la categoría. Mensana desde los 15 años, el punta también se adapta a diferentes puestos en la zona ofensiva: "Me encanta el juego de Jere Puch y Facundo Lencioni", dice el canterano con contrato hasta 2026.

Mientras aguardan por cerrar el año con su categoría, los tres buscarán dar el salto para intentar meterse en la confianza de Ariel Broggi para ser de primera. Un sueño desde abajo hecho en casa.

WhatsApp Image 2025-10-17 at 1.29.06 PM
Julián Moya, opción para el ataque.

La gran apuesta de Gimnasia y Esgrima con la Reserva

Con el objetivo de seguir creciendo, Gimnasia y Esgrima apostó fuerte para formar la categoría Reserva, que debutó este año. Con comodidades de concentración, viajes en avión y cuerpo técnico completo, los pibes siguen ganando rodaje ante sus pares de la categoría. Al torneo le queda 1 fecha pero al Lobo le queda un encuentro más pendiente. El equipo ocupa el 6to lugar con 33 puntos y deberá medirse contra Atlanta y Arsenal.

