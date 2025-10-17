Liga Profesional 2026: cómo serán los torneos en el año del debut de Gimnasia y Esgrima en Primera

Una de las sorpresas con las que contó la reunión fue la posibilidad de que se juegue un clásico más por semestre y que podría tener la participación de ambas hinchadas. Sin embargo, dicha alternativa se definiría en la votación a fin de año debido a que no habría tenido la unanimidad de las partes involucradas.

Todo parecería indicar que el estilo de la Liga Profesional de Fútbol será el mismo que el del corriente año, pero restará definir si finalmente se sumará un clásico por semestre y si el mismo tendrá la presencia de ambas parcialidades.

Los torneos de la Liga Profesional para 2026

Torneo Apertura en el primer semestre.

Torneo Clausura después del Mundial.

Los dos se juegan en dos zonas de 15 equipos cada una y playoffs a partir de los octavos de final.

Cada equipo juega 14 partidos en su zona, un interzonal de clásicos y un interzonal adicional (no clásico) por sorteo.

Los clásicos se jugarían con ambas parcialidades

platense 2.jpg Platense fue por primera vez campeón.

El balance de la AFA de los torneos 2025

Se mejoró la previsibilidad con el mejor índice histórico de programación anticipada.

Mejora en el rating promedio.

Un club campeón por primera vez en su historia, y todos los equipos con posibilidades matemáticas a falta de cuatro fechas.

Crecimiento de la masa societaria de los clubes y de asistencia promedio a los estadios.

Más equipos en competencias Conmebol.

849 transferencias y 185 jugadores debutantes en Primera.

Más productos y competencias.

Cristian Malaspina y la voz de la AFA respecto de los torneos

Por su parte, Cristian Malaspina, presidente de Argentinos y secretario General la AFA, dio detalles acerca de la conversación que mantuvieron durante el conclave con respecto al tema. “Va a estar en análisis y se va a aprobar recién en diciembre, cuando tengamos que determinar algunas variables de lugares, gente, si es con público de las dos hinchadas… Hay que laburar en la propuesta. Está el tema de los ingresos de la tele para esos partidos. Es atractivo tener un partido clásico en el año con las dos parcialidades. Quedó a aprobación para fin de año”, comenzó.

tapia malaspina Tapia y Malaspina en la reunión realizada en Ezeiza.

“Hoy estuvimos viendo índices económicos, de audiencia, socios y son todos índices superiores a los que teníamos antes. El año pasado, el 76% de los equipos peleó por algo o tuvo chances de salir campeón hasta la última fecha del clasificatorio. Ahora, faltando cuatro fechas, el 100% puede salir campeón. No hay con qué darle. En otros formatos, queda como descalzado en el calendario, es una carga de partidos tremenda que no da el año para jugarla”, concluyó.