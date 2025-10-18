El pueblo escondido a pocos kilómetros que es ideal para disfrutar un fin de semana

A 200 kilómetros de la ciudad de San Luis, en la Sierra de los Comechingones, Merlo se encuentra entre colinas verdes y arroyos cristalinos. Su atractivo no compite con metrópolis, sino que reside en sus casas de piedra y madera, rodeadas de pinos y flores silvestres. Estas construcciones, algunas de estilo colonial, armonizan con el paisaje de algarrobos y molles, evocando un oasis de serenidad.

pueblo merlo El pueblo está ubicado cerca del límite con Córdoba.

El pueblo ideal de San Luis

El corazón de Merlo es su ambiente cultural, reflejado en ferias artesanales que exhiben tejidos, cerámicas y productos locales. Los paseos guiados narran historias de los comechingones y la influencia de los colonos, conectando a los visitantes con la región. Para los turistas fotógrafos, los atardeceres en las sierras ofrecen postales donde los tonos dorados se funden con el cielo puntano.