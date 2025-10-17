Si vas al norte argentino, este pueblo es una de las visitas obligadas

A 85 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca, Tilcara se alza entre cerros coloridos y ríos serpenteantes. Su encanto no radica en rivalizar con grandes ciudades, sino en sus casas de adobe y piedra, con techos de cardón y calles angostas. Estas construcciones, muchas centenarias, se funden con el paisaje de cactus y quebradas, creando un escenario que evoca la historia andina.

pueblo tilcara 3 La cultura norteña es una constante en Tilcara.

El turismo en el pueblo de Tilcara

El alma de Tilcara late en su herencia cultural, preservada en el Museo Arqueológico, que exhibe cerámicas, tejidos y restos precolombinos. Los recorridos guiados por el pueblo narran historias de los omaguacas y sus tradiciones, conectando a los visitantes con el pasado. Para los fotógrafos, las mañanas en el Pucará de Tilcara, una fortaleza preincaica, capturan la magia de los cerros bajo la luz del amanecer jujeño.