Si vas al norte argentino, este pueblo es una de las visitas obligadas

Adentrarse en el corazón de Argentina es descubrir la diversidad que define su esencia, eligiendo refugios que ofrecen paz y autenticidad. En un país lleno de destinos turísticos destacados, los pequeños pueblos resplandecen por su carácter único. En la provincia de Jujuy, Tilcara, con unos 6.000 habitantes, es un rincón andino que cautiva a quienes buscan paisajes imponentes y un rico legado cultural.
A 85 kilómetros de San Salvador de Jujuy, en la Quebrada de Humahuaca, Tilcara se alza entre cerros coloridos y ríos serpenteantes. Su encanto no radica en rivalizar con grandes ciudades, sino en sus casas de adobe y piedra, con techos de cardón y calles angostas. Estas construcciones, muchas centenarias, se funden con el paisaje de cactus y quebradas, creando un escenario que evoca la historia andina.
El turismo en el pueblo de Tilcara
El alma de Tilcara late en su herencia cultural, preservada en el Museo Arqueológico, que exhibe cerámicas, tejidos y restos precolombinos. Los recorridos guiados por el pueblo narran historias de los omaguacas y sus tradiciones, conectando a los visitantes con el pasado. Para los fotógrafos, las mañanas en el Pucará de Tilcara, una fortaleza preincaica, capturan la magia de los cerros bajo la luz del amanecer jujeño.
La naturaleza invita a caminatas por senderos que llevan a la Garganta del Diablo o a miradores con vistas al valle. En primavera, los tonos ocres y verdes pintan el paisaje, mientras que las rutas de trekking descubren mercados artesanales. Estas actividades turísticas combinan aventura y serenidad, respetando la armonía del entorno andino.
En la mesa, Tilcara deleita con sabores regionales: empanadas de llama, humitas y dulces de cayote, acompañados de vinos torrontés de altura. Las comidas en comedores familiares crean un ambiente cálido, donde las recetas ancestrales unen a los visitantes con la comunidad local.
Tilcara, joya de Jujuy, fusiona la magia de la quebrada con la calidez de su gente. Sus casas de adobe, sus paisajes multicolor y su legado cultural lo convierten en un destino inolvidable, donde la tradición y la naturaleza se entrelazan en un pueblo de paz.