El lago más limpio de Estados Unidos que sorprende con su agua transparente

Hay un lago en Estados Unidos que supera a todos los demás en pureza. Un estudio reciente lo declaró como el cuerpo de agua más limpio del país, una verdadera joya de agua dulce que se destaca por su claridad excepcional. Se trata del Lago Superior, el más grande de los Grandes Lagos y el de mayor superficie a nivel mundial.
Este inmenso cuerpo de agua se extiende a lo largo de 563 kilómetros y tiene un ancho de 257 kilómetros, abarcando territorios de Minnesota, Wisconsin, Michigan y la provincia canadiense de Ontario. Su profundidad y bajas temperaturas lo convierten en una masa de agua imponente. El lago contiene agua rica en oxígeno y con un contenido mineral muy bajo, lo que le valió una puntuación de contaminación de cero sobre diez.
Un destino ideal para una escapada
Para quienes planean un viaje por la zona, una de las mejores rutas es la carretera panorámica estatal 61 en Minnesota. El recorrido inicia en la ciudad de Duluth y serpentea junto a icónicos paisajes del estado, como las cataratas Gooseberry, el faro de Split Rock y Palisade Head. El camino finaliza cerca de la frontera con Canadá, en las High Falls de Grand Portage.
El Parque Nacional Apostle Islands National Lakeshore en Wisconsin es otro destino fenomenal. Aquí puedes navegar en kayak entre islas, desembarcar en playas de arena prístina y remar a través de cuevas marinas. Las cuevas de Meyers Beach son accesibles en kayak o a través del sendero Lakeshore. La bahía de Presque Isle en la isla de Stockton es una playa preciosa que no puedes dejar de visitar.
La costa nacional de Pictured Rocks, en la península superior de Michigan, es otro gran lugar para apreciar el agua súper clara del lago y las dramáticas formaciones naturales de la costa. Los amantes del senderismo querrán recorrer el impresionante Lakeshore Trail, un sendero de 67 kilómetros que bordea la costa. Es una experiencia de viaje increíble.
Si buscas una experiencia salvaje única, dirígete al remoto Parque Nacional Isle Royale. Este es un archipiélago en el Lago Superior, accesible en ferry o avión, con 257 kilómetros de senderos para caminatas y oportunidades inmejorables para observar la vida silvestre. No importa qué destino elijas, nadar o navegar en el lago es una actividad obligada.
Pueblos y lugares para complementar la aventura
