El lago más limpio de Estados Unidos que sorprende con su agua transparente

agua transparente No quedan dudas sobre que las aguas de este lago son realmente transparentes.

El Parque Nacional Apostle Islands National Lakeshore en Wisconsin es otro destino fenomenal. Aquí puedes navegar en kayak entre islas, desembarcar en playas de arena prístina y remar a través de cuevas marinas. Las cuevas de Meyers Beach son accesibles en kayak o a través del sendero Lakeshore. La bahía de Presque Isle en la isla de Stockton es una playa preciosa que no puedes dejar de visitar.

La costa nacional de Pictured Rocks, en la península superior de Michigan, es otro gran lugar para apreciar el agua súper clara del lago y las dramáticas formaciones naturales de la costa. Los amantes del senderismo querrán recorrer el impresionante Lakeshore Trail, un sendero de 67 kilómetros que bordea la costa. Es una experiencia de viaje increíble.

Si buscas una experiencia salvaje única, dirígete al remoto Parque Nacional Isle Royale. Este es un archipiélago en el Lago Superior, accesible en ferry o avión, con 257 kilómetros de senderos para caminatas y oportunidades inmejorables para observar la vida silvestre. No importa qué destino elijas, nadar o navegar en el lago es una actividad obligada.

Pueblos y lugares para complementar la aventura

Al planificar una aventura, es útil conocer otros destinos que ofrecen grandes experiencias. En la capital de Zanzíbar, Zanzibar City, se encuentra Stone Town, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este pueblo antiguo es uno de los pocos en África y cuenta con hostales y hoteles asequibles.

lake superior agua transparente Lago Superior está en la cima de los lagos a visitar en Estados Unidos.

En la isla de Malta, al sur de Sicilia, encuentras una mezcla deslumbrante de vistas al océano y sitios históricos mucho más económicos que en Europa continental. Cada pueblo y aldea ofrece delicias locales como los pastizzi, unos pasteles que a menudo cuestan menos de un dólar. Es un gran lugar para un viaje cultural.

La isla de Skye en Escocia es un lugar que parece sacado de un cuento de hadas. Salpicada de puntos de interés inspiradores como las notables Fairy Pools y el encantador Fairy Glen, el paisaje no tiene precio. El pueblo de Uig ofrece alojamientos pintorescos para quienes deciden explorar esta vasta y mágica tierra.