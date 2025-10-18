Godoy Cruz en situación crítica: la única buena noticia para Ribonetto llegó desde Avellaneda

Junto con la versión de la salida de Ribonetto (de 11 partidos ganó uno solo) también empezó la danza de nombres de quien asumiría la dirección técnica en una situación límite a la que la quedan solo tres capítulos: el clásico con San Martín de San Juan en el Gambarte (una verdadera final), la visita a Atlético Tucumán y el último partido ante el siempre difícil Deportivo Riestra.

Embed - EL GRANATE LE GANÓ AL TOMBA Y SE SUBIÓ A LA CIMA DE LA ZONA B | Lanús 2-0 Godoy Cruz | RESUMEN

Una buena noticia para Godoy Cruz

El Tomba es el equipo que menos partidos ganó en 2025 (solamente 4), pero al menos puede celebrar triunfos ajenos como el de la Academia de Costas ante Aldosivi.

Embed - LA ACADEMIA LE GANÓ AL TIBURÓN Y SE METIÓ EN ZONA DE CLASIFICACIÓN | Racing 1-0 Aldosivi | RESUMEN

Racing, con la cabeza en la semifinal de la Copa Libertadores, se impuso con lo justo a los marplatenses gracias a un gol de penal de Luciano Vietto y de esa manera el Tiburón sigue último en su grupo, con 9 unidades y anteúltimo en ambas tablas de descenso.

Así está la lucha por la permanencia en la tabla anual

Con Aldosivi (0,828) y San Martín de San Juan (0,821) luchando palmo a palmo por no quedar últimos en la tabla de promedios, a Godoy Cruz le interesa la tabla anual donde, además de los marplatenses y los sanjuaninos, hay otros equipos involucrados.

Por ahora el que está último en las dos tablas es San Martín (23 puntos en 28 partidos) y eso quiere decir que Aldosivi (24 puntos en 29 partidos) también estaría descendiendo, aunque no está lejos de Godoy Cruz (27 puntos en 29 encuentros), Talleres (27 en 28) y Banfield (28 en 28).