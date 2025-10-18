Franco Colapinto largará en el puesto 15 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Colapinto buscará llegar a la zona de puntos por primera vez en la temporada y mejorar las performances de otras carreras, que realmente han sido un sufrimiento para el joven piloto.

Franco Colapinto fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival.

GP de Estados Unidos de Fórmula 1: Verstappen se quedó con la pole

El neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas y se quedó con la pole

El piloto de Red Bull logró un tiempo de 1:32.510, superando por dos décimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.

Así largarán en el GP de Estados Unidos de Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Nico Hulkenberg (Sauber) Liam Lawson (RB) Yuki Tsunoda (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Gabriel Bortoleto (Sauber) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (RB) Lance Stroll (Aston Martin)

