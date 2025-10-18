Franco Colapinto largará en el puesto 15 del GP de Estados Unidos de Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto largará este domingo en el 15º puesto del GP de Estados Unidos de Fórmula 1 tras ser eliminado en la Q2. La carrera tendrá lugar este domingo desde las 16 de nuestro país.
El piloto argentino Franco Colapinto largará este domingo en el 15º puesto del GP de Estados Unidos de Fórmula 1 tras ser eliminado en la Q2. La carrera tendrá lugar este domingo desde las 16 de nuestro país.
Colapinto, el pilarense de 22 años, llegó a la Q2 tras la eliminación de los tiempos de Alex Albon de Williams, por irse de la pista, pero no pudo mejorar los registros en la segunda parte.
Mientras que el francés Pierre Gasly, el compañero de Colapinto en la escudería Alpine largará decimocuarto.
Colapinto buscará llegar a la zona de puntos por primera vez en la temporada y mejorar las performances de otras carreras, que realmente han sido un sufrimiento para el joven piloto.
Franco Colapinto fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival.
El neerlandés Max Verstappen dominó la clasificación en el Circuito de las Américas y se quedó con la pole
El piloto de Red Bull logró un tiempo de 1:32.510, superando por dos décimas a Lando Norris (McLaren) y Charles Leclerc (Ferrari). El neerlandés, vuelve a quedarse con la pole position tras ganar la carrera sprint.
