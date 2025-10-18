Independiente Rivadavia perdió con lo justo ante Banfield en el Gargantini y buscará revancha ante River

Gonzalo Ríos con un doblete le dio el triunfo al Taladro.

A los 47’ del primer tiempo abrió el marcador para el Taladro y a los 7’ de la segunda etapa aumentó el marcador. Santiago Muñoz descontó a los 34’ del complemento para los Azules.

El gol de Gonzalo Ríos para el 1-0 de #Banfield

El segundo gol de Gonzalo Ríos para el 2-0 de #Banfield

GOLAZO DESDE AFUERA DEL ÁREA DE MUÑOZ, DEDICATORIA ESPECIAL Y DESCUENTA INDEPENDIENTE RIVADAVIA: 1-2 VS. BANFIELD.





El Azul del Parque hizo los méritos para lograr un resultado positivo en su estadio, pero no ligó porque no tomó buenas decisiones frente a Sanguinetti. Extrañó mucho al colombiano Sebastián Villa.

El capitán azul, Sebastián Villa, fue expulsado ante Godoy Cruz, pero la Lepra contó con el regreso del paraguayo Alex Arce, que retornó tras los amistosos con su selección y estuvo en la ofensiva con Nicolás Retamar.

Banfield lo ganó por su efectividad.

independiente-rivadavia La Lepra cayó en el Gargantini. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Matías Fernández fue el conductor del equipo orientado por Alfredo Berti, que tuvo una ocasión de media distancia que se fue afuera.

La otra situación fue un remate de Arce que contuvo muy bien el arquero del Taladro.

Ezequiel Bonifacio probó desde afuera del área y la pelota se fue por arriba del travesaño.

A los 45’ lo tuvo Matías Fernández y tapó Sanguinetti de manera estupenda.

Y en el minuto de descuento apareció Gonzalo Ríos, el ex Lepra, y abrió el marcador.

Independiente Rivadavia manejó mucho el balón, claro que le faltó claridad para llegar al arco defendido por Javier Sanguinetti y le faltó tener más precisión en los metros finales.

A los 7’ del complemento llegó el segundo gol de Gonzalo Ríos para el equipo de Pedro Troglio y la Lepra sintió el segundo tanto.

Fabrizio Sartori Prieto tuvo el descuento para los azules y tapó Javier Sanguinetti, el golero de Banfield, la gran figura del partido.

A los 34’ apareció el colombiano Santiago Muñoz y descontó para la Lepra.

A los 45’ tuvo el empate Independiente Rivadavia se lo perdió Fabrizio Sartori Prieto con un cabezazo que se fue afuera.

Independiente Rivadavia cayó derrotado sin merecerlo y sumó seis partidos sin ganar en el Clausura.

A tres fechas del final se ubica en el puesto 13 con 12 puntos a 5 de Barracas Central, el último equipo que está clasificando al Octogonal.

En la tabla anual está en el puesto 12, suma 39 puntos, está a 4 de Barracas Central, el último pasajero que está clasificando a la Copa Sudamericana del 2026.

Independiente Rivadavia extrañó mucho a Sebastián Villa, el jugador diferente y que siempre marca la diferencia.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Independiente jugará el viernes 24 de octubre desde las 22.10 ante River Plate, por la semifinal de la Copa Argentina, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba

Luego enfrentará a Aldosivi en Mar del Plata por la fecha 14 en día y hora a confirmar.