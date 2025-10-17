Inicio Ovación Automovilismo Colapinto
Franco Colapinto terminó 17° y quedó fuera en la Q1 de la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Franco Colapinto no superó el corte de la Q1 para la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos por apenas una décima de segundo. Verstappen ganó la pole

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Franco Colapinto quedó en el puesto 17° de la Q1 de la Carrera Sprint, dos por encima del corte de clasificados. Este sábado buscará revancha en la Clasificación a la carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos.

El piloto Franco Colapinto, del equipo Alpine no pudo mejorar su 17° puesto de los Ensayos Libres (FP1) en el Circuito de las Américas de Austin, Texas y por apenas una décima de segundo no pudo alcanzar el 15° lugar que lo hubiese clasificado al Q2 de la Carrera Sprint.

En la segunda actividad de este viernes en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, Colapinto quedó 17° en la Qualy 1 (Q1), con un tiempo de 1 minuto 35 segundos 246 milésimas (1' 35'' 246/1000); mientras que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gassly, entró 15° (una décima de segundo menos) y pasó a la segunda ronda clasificatoria.

Max Verstappen, se quedó con la pole position de la Sprint Qualy del Gran Premio de Estados Unidos.

El ganador de la pole, luego de las dos competencias de clasificación para la Carrera Sprint fue el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, que registró un cronometraje de 1 minuto 32 segundos 143 milésimas (1' 32'' 143/1000).

De esta forma el piloto pilarense deberá esperar a la Clasificación de la carrera principal del GP estadounidense, que se disputará este sábado desde las 18 -hora argentina-. Previamente, en esta jornada se disputará la Carrera Sprint (a las14).

El Top 5 de la Clasificación para la Carrera Sprint

Pto. Piloto Equipo Tpo./Dif.

1 Max Verstappen -Red Bull Racing- 1' 32'' 143/1000

2 Lando Norris -McLaren- +0'' 071/1000

3 Oscar Piastri -McLaren- +0'' 380/1000

4 Nico Hulkenberg -Kick Sauber- +0'' 502/1000

5 George Russell -Mercedes- +0'' 745/1000

Lo que sigue en el Gran Premio de Estados Unidos

Sábado 18:

  • Sprint: 14 (hora argentina)
  • Clasificación: 18

Domingo 19:

  • Carrera: 16

