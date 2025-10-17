Franco Colapinto terminó 17° y quedó fuera en la Q1 de la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ChinoGuerra11/status/1979303661470646537&partner=&hide_thread=false
De esta forma el piloto pilarense deberá esperar a la Clasificación de la carrera principal del GP estadounidense, que se disputará este sábado desde las 18 -hora argentina-. Previamente, en esta jornada se disputará la Carrera Sprint (a las14).
El Top 5 de la Clasificación para la Carrera Sprint
Pto. Piloto Equipo Tpo./Dif.
1 Max Verstappen -Red Bull Racing- 1' 32'' 143/1000
2 Lando Norris -McLaren- +0'' 071/1000
3 Oscar Piastri -McLaren- +0'' 380/1000
4 Nico Hulkenberg -Kick Sauber- +0'' 502/1000
5 George Russell -Mercedes- +0'' 745/1000
Lo que sigue en el Gran Premio de Estados Unidos
Sábado 18:
- Sprint: 14 (hora argentina)
- Clasificación: 18
Domingo 19: