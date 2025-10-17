Franco Colapinto terminó 17° y quedó fuera en la Q1 de la Carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos

En la segunda actividad de este viernes en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, Colapinto quedó 17° en la Qualy 1 (Q1), con un tiempo de 1 minuto 35 segundos 246 milésimas (1' 35'' 246/1000); mientras que su compañero de equipo en Alpine, Pierre Gassly, entró 15° (una décima de segundo menos) y pasó a la segunda ronda clasificatoria.

automovilismo-gp estados unidos-max verstappen-poleman-sprint qualy Max Verstappen, se quedó con la pole position de la Sprint Qualy del Gran Premio de Estados Unidos.

El ganador de la pole, luego de las dos competencias de clasificación para la Carrera Sprint fue el neerlandés de Red Bull Max Verstappen, que registró un cronometraje de 1 minuto 32 segundos 143 milésimas (1' 32'' 143/1000).