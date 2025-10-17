Inicio Ovación Fútbol Mauricio Cardillo
"No me puede volver a pasar": la autocrítica de Mauricio Cardillo tras su última expulsión

Mauricio Cardillo se sinceró tras la roja que vio ante Racing. El futbolista, que está a disposición de Alfredo Berti, reconoció que debe "trabajar en eso"

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Mauricio Cardillo habló en la previa del partido con Banfield.

Fabián Salamone / Diario UNO

Mauricio Cardillo vio la roja sobre el final del partido ante Racing, en Avellaneda, y como consecuencia se perdió el último partido de Independiente Rivadavia: el pasado domingo ante Godoy Cruz en el Bautista Gargantini. Tras purgar con su fecha de suspensión, está listo para volver a las canchas.

Luego del último entrenamiento de la semana el exjugador de Lanús quedó concentrado y, si Alfredo Berti así lo dispone, sumará minutos cuando la Lepra reciba a Banfield este sábado, desde las 15.45, en la Catedral.

Mauricio Cardillo vuelve a estar a disposición en Independiente Rivadavia.

La autocrítica de Mauricio Cardillo

Para comenzar, Mauricio Cardillo se refirió a la tarjeta roja que lo marginó del derbi ante Godoy Cruz: "Lamentablemente me tocó ser expulsado de nuevo. No creo que ninguna de las dos jugadas fueran amarilla. De todos modos son circunstancias que no me pueden volver a pasar, tengo que trabajar en eso para poder estar a la altura y no dejar a mis compañeros con uno menos. Porque con uno menos se corre más y se hace mucho más difícil".

Sobre cómo vivió el último partido de Independiente Rivadavia, desde una de las tribunas del Bautista Gargantini, reveló: "En el partido con Godoy Cruz me tocó estar afuera. Toda la provincia puso el ojo ahí y desde donde me tocó estar, que fue desde afuera, puse todas mis energía en apoyar a mis compañeros para que afronten el partido de una linda manera. La fiesta se vio hermosa, me tocó vivirla desde el palco y se vio hermoso. Lamentablemente no pude estar donde se ve más lindo, que es desde adentro de la cancha".

Mauricio Cardillo convirtió el agónico gol de Independiente Rivadavia en Copa Argentina, ante Central Córdoba de Rosario.

Listo para volver, Cardillo analizó el compromiso de este sábado ante Banfield: "En lo personal me siento muy bien y contento. Es una linda oportunidad para volver desde donde me toque. Si me toca jugar algunos minutos estaré a disposición para dar lo mejor. Este partido con Banfield es importante para poder sumar de a tres y volver a ganar de local. Vamos a dar lo mejor de cada uno para que se pueda dar".

"Obviamente que está el partido con River, pero estamos pensando en el partido de mañana porque es clave. Son tres puntos que no se nos pueden escapar si queremos clasificar entre los ocho. El partido de Copa Argentina se piensa, se analiza, pero primero tenemos el objetivo de mañana, que es ganar", sentenció el polifuncional futbolista de Independiente Rivadavia.

