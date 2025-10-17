"No me puede volver a pasar": la autocrítica de Mauricio Cardillo tras su última expulsión

Sobre cómo vivió el último partido de Independiente Rivadavia, desde una de las tribunas del Bautista Gargantini, reveló: "En el partido con Godoy Cruz me tocó estar afuera. Toda la provincia puso el ojo ahí y desde donde me tocó estar, que fue desde afuera, puse todas mis energía en apoyar a mis compañeros para que afronten el partido de una linda manera. La fiesta se vio hermosa, me tocó vivirla desde el palco y se vio hermoso. Lamentablemente no pude estar donde se ve más lindo, que es desde adentro de la cancha".
Cardillo
Mauricio Cardillo convirtió el agónico gol de Independiente Rivadavia en Copa Argentina, ante Central Córdoba de Rosario.
Nicolás Ríos / Diario UNO
Listo para volver, Cardillo analizó el compromiso de este sábado ante Banfield: "En lo personal me siento muy bien y contento. Es una linda oportunidad para volver desde donde me toque. Si me toca jugar algunos minutos estaré a disposición para dar lo mejor. Este partido con Banfield es importante para poder sumar de a tres y volver a ganar de local. Vamos a dar lo mejor de cada uno para que se pueda dar".
"Obviamente que está el partido con River, pero estamos pensando en el partido de mañana porque es clave. Son tres puntos que no se nos pueden escapar si queremos clasificar entre los ocho. El partido de Copa Argentina se piensa, se analiza, pero primero tenemos el objetivo de mañana, que es ganar", sentenció el polifuncional futbolista de Independiente Rivadavia.