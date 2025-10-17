Con 15 equipos mendocinos arranca el Torneo Regional Amateur

La Región Cuyo estará integrada por 36 equipos: 15 de Mendoza, 11 de San Juan y 10 de San Luis.
Pablo jofre-
Pablo Jofré es el DT de Huracán de San Rafael.
Foto: Prensa Huracán de San Rafael
La Región Cuyo estará integrada por diez zonas: seis de cuatro equipos cada una y cuatro de tres. Cada grupo se disputará con el formato todos contra todos, a partido de ida y vuelta, y los dos primeros de las zonas de cuatro equipos, junto con los líderes de las zonas de tres, avanzarán a la siguiente instancia.
Pozo.
Diego Pozo es el conductor de FADEP.
Foto: Prensa FADEP
Segunda Ronda
Estará integrada por los dieciseis clubes clasificados de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho ganadores clasifican a la tercera ronda.
Tercera Ronda
Está integrada por los ocho clubes clasificados de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.
Cuarta Ronda
La disputarán los cuatro clubes clasificados de la Tercera Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos ganadores clasifican a la Quinta Ronda.
Quinta Ronda
Estará integrada por los dos clubes clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasifica a la Etapa Final.
Los quince equipos mendocinos del Regional Amateur
Este sábado con dos partidos comenzarán la participación de los equipos mendocinos. Desde las 17 por el Grupo A Ferro de General Alvear recibirá a Huracán de San Rafael. Mientras que por la Zona 7 FADEP, el equipo donde hará su estreno el entrenador Diego Pozo, recibirá a Atlético Argentino desde las 11.
Zona 4
- Deportivo Malargüe, Deportivo Rincón del Atuel, Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear
partidos primera fecha Zona 4.
Zona 5
- Vialidad (Malargüe), Sportivo Pedal (San Rafael), Pacífico (General Alvear) y Villa Atuel.
Zona 6
- San Carlos, Deportivo Eugenio Bustos y Volantes Unidos (Malargüe)
Zona 7
- FADEP, Atlético Argentino, La Dormida, y Arenas Raffo de Rivadavia.