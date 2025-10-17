Con 15 equipos mendocinos arranca el Torneo Regional Amateur

La Región Cuyo estará integrada por 36 equipos: 15 de Mendoza, 11 de San Juan y 10 de San Luis.

Pablo jofre- Pablo Jofré es el DT de Huracán de San Rafael. Foto: Prensa Huracán de San Rafael

La Región Cuyo estará integrada por diez zonas: seis de cuatro equipos cada una y cuatro de tres. Cada grupo se disputará con el formato todos contra todos, a partido de ida y vuelta, y los dos primeros de las zonas de cuatro equipos, junto con los líderes de las zonas de tres, avanzarán a la siguiente instancia.

Pozo. Diego Pozo es el conductor de FADEP. Foto: Prensa FADEP

Segunda Ronda

Estará integrada por los dieciseis clubes clasificados de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda

Está integrada por los ocho clubes clasificados de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda

La disputarán los cuatro clubes clasificados de la Tercera Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda

Estará integrada por los dos clubes clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasifica a la Etapa Final.

huracan de san rafael.

Los quince equipos mendocinos del Regional Amateur

Este sábado con dos partidos comenzarán la participación de los equipos mendocinos. Desde las 17 por el Grupo A Ferro de General Alvear recibirá a Huracán de San Rafael. Mientras que por la Zona 7 FADEP, el equipo donde hará su estreno el entrenador Diego Pozo, recibirá a Atlético Argentino desde las 11.

Zona 4

Deportivo Malargüe, Deportivo Rincón del Atuel, Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear

partidos primera fecha Zona 4.

Zona 5

Vialidad (Malargüe), Sportivo Pedal (San Rafael), Pacífico (General Alvear) y Villa Atuel.

Partidos zona 5

Zona 6

San Carlos, Deportivo Eugenio Bustos y Volantes Unidos (Malargüe)

partidos zona 7

Zona 7