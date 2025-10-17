Inicio Ovación Fútbol Torneo Regional Amateur
Fútbol

Con 15 equipos mendocinos arranca el Torneo Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur contará con la participación de 15 equipos de Mendoza. Este sábado habrá dos partidos de equipos locales

Omar Romero
FADEP es uno de los representantes mendocinos en el torneo Regional Amateur.

Prensa FADEP

Este sábado comenzará el Torneo Regional Amateur, el certamen que es organizado por el Consejo Federal de AFA y donde participarán quince equipos mendocinos. En esta edición participarán 332 clubes de todo el país, que están agrupados por regiones geográficas.

Atléitco Argentino.
Alexis Viscarra es uno de los referentes de Atlético Argentino.

Participarán 332 equipos representando a 23 provincias provenientes de más de 320 ligas de origen federal. Serán siete instancias entre fase de grupos y eliminación directa, ocho equipos (promedio) por zona, con un total estimado de 2300 partidos.

El campeonato otorgará cuatro ascensos al Torneo Federal A 2026.

La Región Cuyo estará integrada por 36 equipos: 15 de Mendoza, 11 de San Juan y 10 de San Luis.

Pablo jofre-
Pablo Jofré es el DT de Huracán de San Rafael.

La Región Cuyo estará integrada por diez zonas: seis de cuatro equipos cada una y cuatro de tres. Cada grupo se disputará con el formato todos contra todos, a partido de ida y vuelta, y los dos primeros de las zonas de cuatro equipos, junto con los líderes de las zonas de tres, avanzarán a la siguiente instancia.

Pozo.
Diego Pozo es el conductor de FADEP.

Segunda Ronda

Estará integrada por los dieciseis clubes clasificados de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los ocho ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda

Está integrada por los ocho clubes clasificados de la Segunda Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los cuatro ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda

La disputarán los cuatro clubes clasificados de la Tercera Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los dos ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda

Estará integrada por los dos clubes clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasifica a la Etapa Final.

huracan de san rafael.

Los quince equipos mendocinos del Regional Amateur

Este sábado con dos partidos comenzarán la participación de los equipos mendocinos. Desde las 17 por el Grupo A Ferro de General Alvear recibirá a Huracán de San Rafael. Mientras que por la Zona 7 FADEP, el equipo donde hará su estreno el entrenador Diego Pozo, recibirá a Atlético Argentino desde las 11.

Zona 4

  • Deportivo Malargüe, Deportivo Rincón del Atuel, Huracán de San Rafael y Ferro de General Alvear
partidos primera fecha Zona 4.

Zona 5

  • Vialidad (Malargüe), Sportivo Pedal (San Rafael), Pacífico (General Alvear) y Villa Atuel.
Partidos zona 5

Zona 6

  • San Carlos, Deportivo Eugenio Bustos y Volantes Unidos (Malargüe)
partidos zona 7

Zona 7

  • FADEP, Atlético Argentino, La Dormida, y Arenas Raffo de Rivadavia.

