El túnel submarino más largo de China es vital para el puente más largo del mundo construido sobre el mar

Este sistema es de dos partes, un puente que se eleva sobre el agua y un túnel submarino que atraviesa el lecho marino, ambos abiertos en 2011 como parte del Proyecto de Conexión de la Bahía de Jiaozhou.

Hoy, el túnel reduce significativamente el tiempo de viaje y ayuda a descongestionar el tráfico en Qingdao, convirtiéndose en una arteria vital para la ciudad y su economía. Cada día, miles de vehículos lo atraviesan, muchas veces sin percibir que debajo de ellos corre un tramo que desafía el agua, la presión y la geología de la bahía.

Tunel

¿Cómo fue la construcción de este túnel?

La construcción del Túnel de Jiaozhou implicó enfrentar numerosos desafíos. Los ingenieros tuvieron que lidiar con la presión del agua, la estabilidad del suelo submarino y los movimientos sísmicos propios de la región. Se utilizaron tecnologías avanzadas para excavar y asegurar cada sección, garantizando que el túnel no solo fuera funcional, sino seguro y duradero. Cada metro construido refleja planificación, paciencia y un profundo conocimiento de la ingeniería subacuática.

El túnel se inauguró en 2011 después de años de planificación y construcción meticulosa.

Está compuesto por dos tubos con tres carriles cada uno, diseñados para soportar un flujo constante de vehículos de manera segura y eficiente.

La profundidad máxima del túnel es de 74 metros bajo el nivel del mar, mientras que la profundidad del agua sobre el túnel llega a 42 metros.

El Túnel de la Bahía de Jiaozhou no solo une dos puntos geográficos, sino que acerca a las personas, acorta distancias y deja una huella tangible de lo que la humanidad puede lograr bajo el mar.