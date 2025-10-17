Qué puesto ocupa Messi entre los jugadores mejor pagos del mundo: el ranking

El astro Lionel Messi es uno de los jugadores que mayor cantidad de dinero cobra en el fútbol mundial. La revista Forbes elaboró un ranking, donde está incluido el capitán de la Selección argentina.
Messi, con 38 años, ocupa el segundo lugar en la lista de los futbolistas mejor pagados de 2025, con (111 millones de euros), solo por detrás de Cristiano Ronaldo (239 millones).
Messi es el único representante de la MLS en el top 10, dominado por figuras de la Saudi Pro League, LaLiga y la Premier League.
La publicación estadounidense confirmó que el ex Barcelona de España gana más dinero por sus patrocinadores (60 millones) que por su salario deportivo (51), una muestra del valor comercial y global que mantiene más de dos décadas después de su debut profesional.
En el tercer lugar está Karim Benzema (Al-Ittihad, 89 millones), y luego se encolumnan Kylian Mbappé (Real Madrid, 81) y Erling Haaland (Manchester City, 68).
Además el español Lamine Yamal, de solo 18 años, está por primera vez en el ranking con 37 millones de euros.
Forbes estima que los diez jugadores mejor pagados del planeta sumarán 808 millones de euros en la temporada 2025-26, una cifra apenas inferior a la del año anterior,.