Qué puesto ocupa Messi entre los jugadores mejor pagos del mundo: el ranking

La publicación estadounidense confirmó que el ex Barcelona de España gana más dinero por sus patrocinadores (60 millones) que por su salario deportivo (51), una muestra del valor comercial y global que mantiene más de dos décadas después de su debut profesional.

En el tercer lugar está Karim Benzema (Al-Ittihad, 89 millones), y luego se encolumnan Kylian Mbappé (Real Madrid, 81) y Erling Haaland (Manchester City, 68).

Además el español Lamine Yamal, de solo 18 años, está por primera vez en el ranking con 37 millones de euros.

messi-inter-miami Messi gana 111 millones de euros por año.

Forbes estima que los diez jugadores mejor pagados del planeta sumarán 808 millones de euros en la temporada 2025-26, una cifra apenas inferior a la del año anterior,.

Messi está entre los 10 futbolistas mejor pagos del mundo: