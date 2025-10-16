"Atendí y era él": el emotivo gesto de Messi con una estrella del Real Madrid que sorprendió al mundo

Sin embargo, no mantenían una relación de amistad fuera de la cancha. Es por eso que la sorpresa fue mayor cuando al sufrir un infarto en 2019 el arquero recibió una llamada inesperada. Así lo relató Casillas, asombrando al mundo del fútbol.

"En 2019, sufrí un infarto y me llevaron al hospital. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y era Lionel Messi", comenzó contando el ex arquero campeón del mundo con la Selección de España en Sudáfrica 2010.

En ese momento el español atajaba en el Porto, pero su leyenda era enorme por lo logrado tanto en el Real Madrid como en su selección: "Me dijo: ‘Oye, Iker, no tenía tu número, pero me lo dio Gerard Piqué’".

Y para concluir, Messi agregó: “'Espero que te mejores pronto. Te envié un ramo de flores, espero que te guste'”.

Iker Casillas se mostró sorprendido por el llamado y por la sencillez del mensaje de Lionel: "Sinceramente, me impresionó su humildad. No tuvo que llamarme; antes ni siquiera éramos amigos".

