"Atendí y era él": el emotivo gesto de Messi con una estrella del Real Madrid que sorprendió al mundo

En 2019 Iker Casillas sufrió un infarto y seis años después el ex arquero reveló un gesto de Lionel Messi que lo dejó sin palabras

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso
Lionel Messi hizo un llamado en un momento muy difícil para su colega.

Que Lionel Messi hace maravillas con la pelota y que tiene fanáticos de su fútbol en todo el mundo son hechos innegables; sin embargo, ha demostrado que fuera de la cancha también es un crack. Y ahora fue un "archirival" que le dio los clásicos entre Barcelona y Real Madrid quien salió a empoderar la figura del argentino.

Esos partidos picantes ya quedaron atrás y fue Iker Casillas quien reveló una actitud del astro argentino que sorprendió a más de uno, teniendo en cuenta que en 2019 el 10 continuaba defendiendo los colores del conjunto catalán.

Lionel Messi - Iker Casillas
Lionel Messi mantenía una relación formal con Iker Casillas.

El emotivo gesto de Lionel Messi con Iker Casillas

El ex arquero del Real Madrid y de la Selección de España contó que, a pesar de la gran rivalidad que forjaron durante años al representar a dos equipos históricamente enfrentados en duelos seguidos por todo el mundo, con Lionel Messi por un lado y Cristiano Ronaldo por el otro, siempre mantuvieron una relación de respeto.

Sin embargo, no mantenían una relación de amistad fuera de la cancha. Es por eso que la sorpresa fue mayor cuando al sufrir un infarto en 2019 el arquero recibió una llamada inesperada. Así lo relató Casillas, asombrando al mundo del fútbol.

"En 2019, sufrí un infarto y me llevaron al hospital. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y era Lionel Messi", comenzó contando el ex arquero campeón del mundo con la Selección de España en Sudáfrica 2010.

En ese momento el español atajaba en el Porto, pero su leyenda era enorme por lo logrado tanto en el Real Madrid como en su selección: "Me dijo: ‘Oye, Iker, no tenía tu número, pero me lo dio Gerard Piqué’".

Y para concluir, Messi agregó: “'Espero que te mejores pronto. Te envié un ramo de flores, espero que te guste'”.

Iker Casillas se mostró sorprendido por el llamado y por la sencillez del mensaje de Lionel: "Sinceramente, me impresionó su humildad. No tuvo que llamarme; antes ni siquiera éramos amigos".

Lionel Messi gol a Real Madrid
Lionel Messi le convierte al Real Madrid ante la mirada de Cristiano Ronaldo.

Los goles de Messi a Casillas

Lionel Messi es el goleador histórico de la Selección argentina y del Barcelona, y en total le marcó 17 goles a Iker Casillas:

  • En la liga española: 10 goles.
  • En la Supercopa de España: 5 goles.
  • En Champions League: 2 goles.
  • En Copa del Rey no registró tantos.

