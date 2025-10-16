Godoy Cruz visitará a Lanús con la necesidad de ganar: probables formaciones y dónde ver en vivo

El Expreso se ubica penúltimo en la Zona B con 10 puntos, a cinco de la zona de clasificación a los playoffs, y en la tabla anual está antepenúltimo con 27 puntos, tres más que Aldosivi y cuatro más que San Martín de San Juan que por ahora está descendiendo.

Walter Ribonetto Walter Ribonetto, DT de Godoy Cruz enfrentará a Lanús, donde fue campeón como jugador en el 2007

Así llega Lanús

Lanús, viene de ganarle como visitante a Independiente de Avellaneda y es el escolta de Deportivo Riestra, tiene 23 puntos y lleva 7 partidos sin perder, entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana donde es semifinalista.

El equipo dirigido por Mauricio Pelegrino acumula cinco triunfos y dos empates, teniendo en cuenta ambas competencias.

El historial entre Godoy Cruz y Lanús

En el historial se enfrentaron en 30 ocasiones, el Granate ganó 12, el Tomba se impuso en 9 ocasiones y se registraron 9 empates.

El último enfrentamiento entre ambos equipos fue empate sin goles en el Malvinas Argentinas,por la fecha 13 del torneo Apertura.

Probables formaciones

Lanús: Nahuel Lozada; Sasha Marcich; José Canale, Ezequiel Muñoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Alejandro Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Blanco; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.

Estadio: Lanús

Hora:21.15

Árbitro: Pablo Giménez

TV: ESPN Premium