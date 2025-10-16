Godoy Cruz visitará a Lanús con la necesidad de ganar: probables formaciones y dónde ver en vivo

Este viernes desde las 21.15 Godoy Cruz jugará ante Lanús por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
Godoy Cruz se presentará este viernes desde las 21.15 ante Lanús, de visitante por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El Tomba necesita sumar para acumular puntos en la tabla anual
Este viernes desde las 21.15 Godoy Cruz jugará ante Lanús por la 13ra fecha de la Zona B del Torneo Clausura de la Liga Profesional.
El cotejo que afrontará el Tomba frente al Granate se disputará en el estadio Néstor Díaz Pérez, tendrá el arbitraje de Pablo Giménez y TV de ESPN Premium.
El Tomba viene de igualar frente a Independiente Rivadavia en el choque de equipos mendocinos y acumula cinco encuentros sin ganar, con cuatro empates y una derrota.
El Expreso se ubica penúltimo en la Zona B con 10 puntos, a cinco de la zona de clasificación a los playoffs, y en la tabla anual está antepenúltimo con 27 puntos, tres más que Aldosivi y cuatro más que San Martín de San Juan que por ahora está descendiendo.
Lanús, viene de ganarle como visitante a Independiente de Avellaneda y es el escolta de Deportivo Riestra, tiene 23 puntos y lleva 7 partidos sin perder, entre el Torneo Clausura y la Copa Sudamericana donde es semifinalista.
El equipo dirigido por Mauricio Pelegrino acumula cinco triunfos y dos empates, teniendo en cuenta ambas competencias.
En el historial se enfrentaron en 30 ocasiones, el Granate ganó 12, el Tomba se impuso en 9 ocasiones y se registraron 9 empates.
El último enfrentamiento entre ambos equipos fue empate sin goles en el Malvinas Argentinas,por la fecha 13 del torneo Apertura.
Lanús: Nahuel Lozada; Sasha Marcich; José Canale, Ezequiel Muñoz, Gonzalo Pérez; Agustín Cardozo, Alejandro Medina, Ramiro Carrera y Marcelino Blanco; Eduardo Salvio y Walter Bou. DT: Mauricio Pellegrino.
Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Tomás Rossi, Juan Moran; Agustín Valverde, Vicente Poggi, Maximiliano González, Nicolás Fernández; Misael Sosa y Agustín Auzmendi. DT: Walter Ribonetto.
Estadio: Lanús
Hora:21.15
Árbitro: Pablo Giménez
TV: ESPN Premium