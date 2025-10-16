Alexis Matteo y su balance del año del Deportivo Maipú: "Me sentí representado por estos jugadores"

"Soy un agradecido de haber estado al frente de estos jugadores que me representaron como entrenador en todas las canchas. Este grupo siempre dejó todo en la cancha y nunca se conformaron. Han dejado todo en la cancha y estuvieron predispuestos para defender un modelo de juego

Deportivo maipú. - Deportivo Maipú por tercera vez en su historia clasificó al Reducido.

El DT se mostró conforme con el trabajo realizado, y reconoció: "Nos hubiese gustado seguir avanzando en el Reducido. Nos sentimos contentos con el trabajo que hicimos en el proceso que tuvimos en el club. Fue una hermosa etapa en todo sentido, me sentí muy a gusto con la gente del club, los jugadores, los hinchas y se pudo potenciar a varios jugadores que venían de jugar en el Torneo Federal A"

Alexis Matteo - DT Maipu

Alexis Matteo: su futuro, el descenso de Alvarado y el ascenso del Lobo

Alexis Matteo habló sobre su futuro y manifestó: “Nosotros como cuerpo técnico queremos continuar. Estamos charlando y seguramente seguiremos en el club. En estos días vamos a delinear lo que será el año que viene".

Respecto de la metas para la próxima temporada, aseguró: "Queremos superarnos, sostener este proyecto y ser un equipo competitivo y protagonista. Alinearnos al proyecto del club, que es jugar con futbolistas jóvenes y aumentar el patrimonio del club".

"El descenso de Alvarado me pone triste porque es un club que aprecio mucho. Mucha gente hizo mucho esfuerzo para ascender, y se tomaron malas decisiones en el último tiempo", dijo

Para terminar, sobre el ascenso de Gimnasia y Esgrima opinó: "Todos se tienen poner contentos por el progreso del fútbol mendocino, de alguna manera ganamos todos en distintas circunstancias".