Inicio Ovación Fútbol Deportivo Maipú
Primera Nacional

Alexis Matteo y su balance del año del Deportivo Maipú: "Me sentí representado por estos jugadores"

Alexis Matteo, entrenador del Deportivo Maipú, repasó su gestión al frente del Cruzado tras clasificar al Reducido y a la Copa Argentina

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Alexis Matteo habló sobre su gestión al frente del Deportivo Maipú al frente del club.

Alexis Matteo habló sobre su gestión al frente del Deportivo Maipú al frente del club.

Deportivo Maipú culminó la temporada de la Primera Nacional tras perder ante Estudiantes de Buenos Aires,por los octavos de final del Reducido y Alexis Matteo, su entrenador, hizo el balance de una temporada en la que el Cruzado se clasificó al octogonal y se clasificó a la Copa Argentina 2026.

Alexis Matteo asumió en la fecha 20 ante San Miguel, de local, dirigió 16 partidos en el torneo, 15 por la fase regular y uno más en el Reducido: el saldo indica que ganó 6, perdió 6 y empató 4.

Alexix matteo.
Alexis Matteo llegó en lugar de Juan Manuel Sara y hizo una buena campaña.

Alexis Matteo llegó en lugar de Juan Manuel Sara y hizo una buena campaña.

Alexis Matteo habló con Ovación y aseguró: "El balance es positivo. En el trayecto pasaron muchas cosas, pero los jugadores sacaron pecho, y supieron salir adelante. Comenzamos con un grupo de chicos que estaban haciendo su primeras experiencia y hoy tenemos un grupo de hombres que contra Atlanta logró el objetivo de clasificar al octogonal y a la Copa Argentina".

"Soy un agradecido de haber estado al frente de estos jugadores que me representaron como entrenador en todas las canchas. Este grupo siempre dejó todo en la cancha y nunca se conformaron. Han dejado todo en la cancha y estuvieron predispuestos para defender un modelo de juego

Deportivo maipú. -
Deportivo Maipú por tercera vez en su historia clasificó al Reducido.

Deportivo Maipú por tercera vez en su historia clasificó al Reducido.

El DT se mostró conforme con el trabajo realizado, y reconoció: "Nos hubiese gustado seguir avanzando en el Reducido. Nos sentimos contentos con el trabajo que hicimos en el proceso que tuvimos en el club. Fue una hermosa etapa en todo sentido, me sentí muy a gusto con la gente del club, los jugadores, los hinchas y se pudo potenciar a varios jugadores que venían de jugar en el Torneo Federal A"

Alexis Matteo - DT Maipu

Alexis Matteo: su futuro, el descenso de Alvarado y el ascenso del Lobo

Alexis Matteo habló sobre su futuro y manifestó: “Nosotros como cuerpo técnico queremos continuar. Estamos charlando y seguramente seguiremos en el club. En estos días vamos a delinear lo que será el año que viene".

Respecto de la metas para la próxima temporada, aseguró: "Queremos superarnos, sostener este proyecto y ser un equipo competitivo y protagonista. Alinearnos al proyecto del club, que es jugar con futbolistas jóvenes y aumentar el patrimonio del club".

"El descenso de Alvarado me pone triste porque es un club que aprecio mucho. Mucha gente hizo mucho esfuerzo para ascender, y se tomaron malas decisiones en el último tiempo", dijo

Para terminar, sobre el ascenso de Gimnasia y Esgrima opinó: "Todos se tienen poner contentos por el progreso del fútbol mendocino, de alguna manera ganamos todos en distintas circunstancias".

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas