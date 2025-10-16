Netflix: la nueva película que impacta con su drama realista y sin filtros

Estamos hablando de la película Todos te quieren cuando has muerto, dirigida por Nithiwat Tharatorn y que ha cautivado a miles de usuarios de Netflix con su trama intensa y sombría.

Todos te quieren cuando has muerto es una producción tailandesa que brilla entre las nuevas incorporaciones de la plataforma en 2025. A lo largo de 2 horas y 8 minutos, la película de Netflix explora los dilemas morales en torno al dinero con un realismo crudo.