Inicio Series y películas Netflix
Streaming

Netflix: la nueva película que impacta con su drama realista y sin filtros

Es un drama tailandés que acaba de estrenar en Netflix y está entre las series y películas más crudas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Esta película acaba de estrenar en Netflix y es un drama tailandés que arrasa.

Esta película acaba de estrenar en Netflix y es un drama tailandés que arrasa.

La plataforma de series y películas de Netflix da que hablar en el mundo entero por el estreno diario de nuevas producciones. Este jueves 16 de octubre, el gigante de la N roja se lució con la incorporación de un drama tailandés lleno de suspenso.

Estamos hablando de la película Todos te quieren cuando has muerto, dirigida por Nithiwat Tharatorn y que ha cautivado a miles de usuarios de Netflix con su trama intensa y sombría.

Todos te quieren cuando has muerto es una producción tailandesa que brilla entre las nuevas incorporaciones de la plataforma en 2025. A lo largo de 2 horas y 8 minutos, la película de Netflix explora los dilemas morales en torno al dinero con un realismo crudo.

todos te quieren cuando has muerto (1)
Todos te quieren cuando has muerto es un drama tailand&eacute;s que reci&eacute;n estrena en Netflix.

Todos te quieren cuando has muerto es un drama tailandés que recién estrena en Netflix.

Si bien no es una historia basada en hechos reales, lo parece gracias a su cuidado en los detalles sociales y económicos.

Netflix: de qué trata Todos te quieren cuando has muerto

La película Todos te quieren cuando has muerto centra su trama en dos empleados de un banco que roban a una clienta fallecida y, sin darse cuenta, se ven envueltos en el mundo criminal de Pattaya.

todos te quieren cuando has muerto (2)
Todos te quieren cuando has muerto es una pel&iacute;cula con una historia de realismo crudo.

Todos te quieren cuando has muerto es una película con una historia de realismo crudo.

Reparto de Todos te quieren cuando has muerto

  • Theeradej Wongpuapan como Toh
  • Vachirawich Aranthanawong como Petch
  • Chulachak Chakrabongse como Vodka
  • Fatima Dechawaleekul como Khem
  • Kullanat Preeyawat como Ja
  • Jirayut Paloprakarn como Sek
  • Pitipat Kootrakul como Wut
  • Alissa Intusmith como Jit
  • Khomsan Nanthajit como Shane
  • Naracha Chanthasin como Snow
  • Chatcharit Wanitpoonphon como Mhoo
  • Pakapol Srirongmuang como Korn
  • CK Cheong como Mister J
  • Neennara Boonnithipaisit como Enjoy

Netflix: tráiler de Todos te quieren cuando has muerto

Embed - Todos te quieren cuando has muerto ( 2025 ) Trailer Pelicula - Español Latino

Dónde ver la película Todos te quieren cuando has muerto, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película Todos te quieren cuando has muerto se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Todos te quieren cuando has muerto se puede ver en Netflix.
  • España: la película Todos te quieren cuando has muerto se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar