La plataforma de series y películas de Netflix da que hablar en el mundo entero por el estreno diario de nuevas producciones. Este jueves 16 de octubre, el gigante de la N roja se lució con la incorporación de un drama tailandés lleno de suspenso.
Netflix: la nueva película que impacta con su drama realista y sin filtros
Es un drama tailandés que acaba de estrenar en Netflix y está entre las series y películas más crudas
Estamos hablando de la película Todos te quieren cuando has muerto, dirigida por Nithiwat Tharatorn y que ha cautivado a miles de usuarios de Netflix con su trama intensa y sombría.
Todos te quieren cuando has muerto es una producción tailandesa que brilla entre las nuevas incorporaciones de la plataforma en 2025. A lo largo de 2 horas y 8 minutos, la película de Netflix explora los dilemas morales en torno al dinero con un realismo crudo.
Si bien no es una historia basada en hechos reales, lo parece gracias a su cuidado en los detalles sociales y económicos.
Netflix: de qué trata Todos te quieren cuando has muerto
La película Todos te quieren cuando has muerto centra su trama en dos empleados de un banco que roban a una clienta fallecida y, sin darse cuenta, se ven envueltos en el mundo criminal de Pattaya.
Reparto de Todos te quieren cuando has muerto
- Theeradej Wongpuapan como Toh
- Vachirawich Aranthanawong como Petch
- Chulachak Chakrabongse como Vodka
- Fatima Dechawaleekul como Khem
- Kullanat Preeyawat como Ja
- Jirayut Paloprakarn como Sek
- Pitipat Kootrakul como Wut
- Alissa Intusmith como Jit
- Khomsan Nanthajit como Shane
- Naracha Chanthasin como Snow
- Chatcharit Wanitpoonphon como Mhoo
- Pakapol Srirongmuang como Korn
- CK Cheong como Mister J
- Neennara Boonnithipaisit como Enjoy
Netflix: tráiler de Todos te quieren cuando has muerto
Dónde ver la película Todos te quieren cuando has muerto, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Todos te quieren cuando has muerto se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Todos te quieren cuando has muerto se puede ver en Netflix.
- España: la película Todos te quieren cuando has muerto se puede ver en Netflix.