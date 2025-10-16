Le bajaron el pulgar a Frank Fabra y no seguirá en Boca: su reemplazo ya está definido

Es por eso que en vez de buscar fuera del club encontraron la solución en sus propias inferiores, por lo tanto, ya que no recibirán dinero por la salida del colombiano tampoco tendrán que sacar la billetera para incorporar al reemplazante de Fabra.

Todo indica que el jugador señalado es Santiago Zampieri, lateral izquierdo de 18 años que la está rompiendo toda en la Reserva dirigida por Mariano Herrón. El joven jugador es titular y se hizo viral en una jugada contra River donde demostró que su poderío ofensivo es letal.

Santiago Zampieri La dirigencia de Boca Juniors se inclinará por Santiago Zampieri.

Por el momento el lateral izquierdo de Boca está cubierto ya que Claudio Úbeda tiene como jugador titular a Lautaro Blanco y como suplente a Malcon Braida. Otras de las opciones disponibles es la de Ayrton Costa. De igual manera desde el Xeneize decidieron que Santiago Zampieri realice la pretemporada con la Primera de Boca de cara al 2026.

