Inicio Ovación Fútbol Boca Juniors
Se vienen cambios

Le bajaron el pulgar a Frank Fabra y no seguirá en Boca: su reemplazo ya está definido

Boca tiene el lateral cubierto con dos alternativas, sin embargo, tras la salida del colombiano ya saben quién se sumará al plantel

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Frank Fabra continuará su carrera lejos de Boca.

Frank Fabra continuará su carrera lejos de Boca.

La historia de Frank Fabra en Boca Juniors llegará a su fin en diciembre luego de 10 años cuando se venza su contrato y luego que la dirigencia Xeneize encabezada por Juan Román Riquelme decidiera no renovárselo. De esta manera el colombiano buscará nuevos horizontes con el pase en su poder y el Azul y Oro no recibirá dinero.

En el último tiempo el lateral no fue considerado por los entrenadores y, para colmo, cuando le tocó jugar no estuvo a la altura de la ocasión por lo que el hincha se cansó de que lo convocaran y formaran en el equipo titular.

frank-fabra-boca.jpg
Frank Fabra no continuar&aacute; en Boca Juniors.

Frank Fabra no continuará en Boca Juniors.

Le bajaron el pulgar a Frank Fabra y no seguirá en Boca: su reemplazo ya está definido

Al tomar conocimiento que Frank Fabra no continuará en el club de La Ribera los dirigentes comenzaron a evaluar alternativas para fortalecer el sector izquierdo. La búsqueda tiene varios puntos claros: necesitan un jugador joven, con dotes tanto defensivos como ofensivos y que tenga el ADN de Boca Juniors.

Es por eso que en vez de buscar fuera del club encontraron la solución en sus propias inferiores, por lo tanto, ya que no recibirán dinero por la salida del colombiano tampoco tendrán que sacar la billetera para incorporar al reemplazante de Fabra.

Todo indica que el jugador señalado es Santiago Zampieri, lateral izquierdo de 18 años que la está rompiendo toda en la Reserva dirigida por Mariano Herrón. El joven jugador es titular y se hizo viral en una jugada contra River donde demostró que su poderío ofensivo es letal.

Santiago Zampieri
La dirigencia de Boca Juniors se inclinar&aacute; por Santiago Zampieri.

La dirigencia de Boca Juniors se inclinará por Santiago Zampieri.

Por el momento el lateral izquierdo de Boca está cubierto ya que Claudio Úbeda tiene como jugador titular a Lautaro Blanco y como suplente a Malcon Braida. Otras de las opciones disponibles es la de Ayrton Costa. De igual manera desde el Xeneize decidieron que Santiago Zampieri realice la pretemporada con la Primera de Boca de cara al 2026.

Embed

Las otras bajas del Xeneize

  • Sergio Romero ya dejó las instalaciones de Boca para sumarse a Argentinos Juniors tras la lesión del Ruso Rodríguez.
  • El contrato de Ignacio Miramón finaliza en diciembre y Juan Román Riquelme no se lo renovará, por lo tanto, regresará al Lille.
  • Javier García no ha decidido si desea renovar o colgar los guantes y sumarse al cuerpo técnico como entrenador de arqueros.
  • La dirigencia decidió no renovarle el contrato a Cristian Lema y el jugador de 35 años buscará club. Por el momento entrena en contra turno, separado del plantel.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas