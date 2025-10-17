Por qué Luca Vildoza, ex NBA, fue detenido en Italia junto a su esposa

Luego de conseguir un gran triunfo ante el Mónaco en la cuarta fecha de la Euroliga por 77-73, en el que convirtió ocho puntos entrando desde el banco, Vildoza tuvo un regreso accidentado hacia su casa.

Según lo denunciado por el personal de la ambulancia, el automóvil de emergencias sanitarias se habría detenido para cambiar algunas indicaciones en el GPS, demorando al coche del argentino, que venía detrás de ellos. Vildoza reaccionó con insultos, gestos y obstaculizando el paso de la ambulancia, hasta que ambos autos se detuvieron.

Versiones contradictorias sobre la detención de Luca Vildoza

Lo ocurrido en ese momento, alrededor de las 23:30 horas, tiene dos versiones distintas. El personal de asistencia sanitaria afirma que el base argentino tomó por el cuello a una enfermera en complicidad con su pareja, quien tironeaba de los cabellos a la misma.

esposa vildoza 1 Milica, la esposa de Vildoza, también estuvo involucrada en el incidente.

Por su lado, el abogado del deportista, Mattia Grassani, aseguró que fue “un altercado con acciones recíprocas, no una agresión unilateral”, adjudicando también que Vildoza “actuó bajo la presión de querer regresar a su casa rápidamente”, debido al embarazo que transita su esposa.

Lo cierto es que la situación fue observada por una patrulla policial, que procedió a detenerlos rápidamente, con cargos por lesiones a personal sanitario que los hicieron pasar la noche en la comisaría. La mujer agredida, de 55 años, fue atendida y dada de alta poco tiempo después.

Aunque la Cruz Roja italiana, organización a cargo de la ambulancia mencionada, lanzó un comunicado mencionando los hechos ocurridos como “repudiables” y “fuera de toda comprensión”, el arresto fue revocado por el magistrado y le devolvió la libertad a ambos involucrados, a pesar de que el caso sigue bajo investigación y podría generar una audiencia técnica en las próximas 96 horas, para verificar la legalidad del arresto.

Con un escueto comunicado, el Virtus Bologna describió que la reacción se dio porque los cónyuges se creyeron “víctimas de una conducta ilícita”, reconoció que “se están llevando a cabo investigaciones exhaustivas para determinar lo ocurrido” y afirmó que el base de 1,91 metros está disponible para el próximo partido del club, nuevamente ante el Mónaco, el viernes 17 de octubre a las 15:30 horas (horario argentino).