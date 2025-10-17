Atento, Alfredo Berti: se confirmó la sanción a Sebastián Villa y preocupa el castigo a Tomás Bottari

El colombiano fue amonestado a los 51 minutos del segundo tiempo por una protesta a Facundo Tello y, segundos más tarde, vio la roja por reaccionar a la falta que le cometió Lucas Arce cuando se disponía a encarar hacia el arco rival.

De esta manera no podrá estar presente en el partido que Independiente Rivadavia protagonizará este sábado, desde las 15.45, ante Banfield en el Bautistas Gargantini.

"Se suspende por un partido al jugador Sebastián Villa Cano, del Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza. Regla 12 del International Board (doble amonestación)", aseguró el Boletín.

El caso de Tomás Bottari es más complejo. El mediocampista de la Lepra vio la amarilla al minuto del segundo tiempo y, tras revisarla en el VAR, el juez del encuentro cambió su decisión a roja directa.

En este caso el Tribunal de Disciplina decidió suspenderlo provisionalmente y lo autorizó a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario (Arts. 47 y 48 del Código Disciplinario).

Hasta el momento, no informaron cuántos partidos se perderá, ya que la sanción final dependerá del escrito que este presente. Alfredo Berti deberá esperar para saber por cuanto tiempo no podrá contar con uno de sus titulares indiscutidos.

"Se suspende provisionalmente y se autoriza a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, al jugador Tomás Agustín Bottari, del Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza. Arts. 47 y 48 del Código Disciplinario", sentenció el del Tribunal de Disciplina.