Atento, Alfredo Berti: se confirmó la sanción a Sebastián Villa y preocupa el castigo a Tomás Bottari

Se confirmó la sanción a Sebastián Villa, que será baja ante Banfield. El caso de Tomás Bottari es más complejo: deberá presentar un descargo

Por Fabián Salamone [email protected]
Sebastián Villa vio la roja sobre el final del partido ante Godoy Cruz.

Sebastián Villa vio la roja sobre el final del partido ante Godoy Cruz.

El 0-0 ante Godoy Cruz dejó dos malas noticias en el mundo Independiente Rivadavia. Las expulsiones de Sebastián Villa y Tomás Bottari, titulares indiscutidos en el esquema de Alfredo Berti, obligarán al director técnico a meter mano en un equipo que venía saliendo casi de memoria.

En las últimas horas, en la previa del partido de este sábado donde la Lepra recibirá a Banfield en el Bautista Gargantini, el Tribunal de Disciplina de la Liga Profesional dio a conocer las sanciones para los futbolistas.

Alfredo Berti deberá meter mano en el equipo por las expulsiones de Sebastián Villa y Tomás Bottari.

Las sanción a Sebastián Villa y la espera por Tomás Bottari

Según el Boletín número 6773, Sebastián Villa deberá purgar con una fecha de suspensión tras la doble amarilla que recibió en el partido del pasado domingo ante Godoy Cruz.

El colombiano fue amonestado a los 51 minutos del segundo tiempo por una protesta a Facundo Tello y, segundos más tarde, vio la roja por reaccionar a la falta que le cometió Lucas Arce cuando se disponía a encarar hacia el arco rival.

De esta manera no podrá estar presente en el partido que Independiente Rivadavia protagonizará este sábado, desde las 15.45, ante Banfield en el Bautistas Gargantini.

"Se suspende por un partido al jugador Sebastián Villa Cano, del Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza. Regla 12 del International Board (doble amonestación)", aseguró el Boletín.

El caso de Tomás Bottari es más complejo. El mediocampista de la Lepra vio la amarilla al minuto del segundo tiempo y, tras revisarla en el VAR, el juez del encuentro cambió su decisión a roja directa.

En este caso el Tribunal de Disciplina decidió suspenderlo provisionalmente y lo autorizó a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario (Arts. 47 y 48 del Código Disciplinario).

Hasta el momento, no informaron cuántos partidos se perderá, ya que la sanción final dependerá del escrito que este presente. Alfredo Berti deberá esperar para saber por cuanto tiempo no podrá contar con uno de sus titulares indiscutidos.

"Se suspende provisionalmente y se autoriza a formular su defensa por escrito dentro del plazo reglamentario, al jugador Tomás Agustín Bottari, del Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza. Arts. 47 y 48 del Código Disciplinario", sentenció el del Tribunal de Disciplina.

