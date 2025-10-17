Gracias a la gran aceptación mundial que tuvo la serie Rabo de peixe, los usuarios de Netflix que la eligieron, tienen la oportunidad de ver desde este viernes 17 de octubre de 2025, la segunda temporada de la entrega portuguesa, cuyos primeros capítulos la rompieron cuando salieron a la luz el mayo de 2023.
Netflix: el estreno que revela el dramático caso de cocaína en Rabo de Peixe
Cocaína, muerte y supervivencia: el crudo relato de Rabo de Peixe, la continuidad de la serie que es furor en Netflix
Esta historia de Netflix está basada en hechos reales, a partir de un acontecimiento que sucedió en el 2001, cuando un barco se hundió en las cercanías de la isla Rabo de peixe, con un importante cargamento de cocaína dentro.
Los residentes del lugar, ante el desconocimiento del manejo de la droga, muchos murieron de sobredosis y otros siguen siendo adictos al día de hoy.
Destacada entre todas las series y películas y perfecta para ver el fin de semana, esta serie de Netflix es un drama cautivador que vale la pena ver, que está escrito por Hugo Gonçalves, dirigida por Augusto Fraga y posee 7 capítulos atrapantes.
Netflix: de qué trata la serie Rabo de peixe
La serie de Netflix relata la historia de Eduardo (José Condessa), un muchacho que aprovecha una oportunidad única para ganar dinero, luego de que se hundiera un barco cargado de cocaína en el pueblo azoriano de Rabo de Peixe, isla de San Miguel, Portugal. Este joven pescador y sus amigos comienzan a comercializar la droga. Pero no todo es tan sencillo, ya que gran parte de esa cocaína no pasa desapercibida, por lo que tendrán que enfrentar a los dueños de la droga, la policía y varios personajes peligrosos.
Reparto de Rabo de peixe, serie de Netflix
- José Condessa (Eduardo)
- Helena Caldeira (Sílvia)
- André Leitão como (Carlos)
- Rodrigo Tomás como (Rafael)
- María Joao Bastos (inspectora)
- Albano Jerónimo (Arruba)
- Afonso Pimentel (Ian)
- Kelly Bailey (Bruna)
Tráiler de Rabo de peixe, serie de Netflix
Dónde ver la serie Ecos, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Rabo de peixe se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Turn of the tide se puede ver en Netflix.
- España: la serie Rabo de peixe se puede ver en Netflix.