Netflix: el estreno que revela el dramático caso de cocaína en Rabo de Peixe

Destacada entre todas las series y películas y perfecta para ver el fin de semana, esta serie de Netflix es un drama cautivador que vale la pena ver, que está escrito por Hugo Gonçalves, dirigida por Augusto Fraga y posee 7 capítulos atrapantes.

netflix-estreno-serie-rabo-de-peixe La serie de Netflix acaba de estrenar una segunda temporada que es furor mundial.

Netflix: de qué trata la serie Rabo de peixe

La serie de Netflix relata la historia de Eduardo (José Condessa), un muchacho que aprovecha una oportunidad única para ganar dinero, luego de que se hundiera un barco cargado de cocaína en el pueblo azoriano de Rabo de Peixe, isla de San Miguel, Portugal. Este joven pescador y sus amigos comienzan a comercializar la droga. Pero no todo es tan sencillo, ya que gran parte de esa cocaína no pasa desapercibida, por lo que tendrán que enfrentar a los dueños de la droga, la policía y varios personajes peligrosos.

netflix-serie-rabo-de-peixe Rabo de peixe largó la segunda temporada y los usuarios de Netflix la están disfrutando a full.

Reparto de Rabo de peixe, serie de Netflix

José Condessa (Eduardo)

Helena Caldeira (Sílvia)

André Leitão como (Carlos)

Rodrigo Tomás como (Rafael)

María Joao Bastos (inspectora)

Albano Jerónimo (Arruba)

Afonso Pimentel (Ian)

Kelly Bailey (Bruna)

Tráiler de Rabo de peixe, serie de Netflix

Embed - Rabo de Peixe: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix España

