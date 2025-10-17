Inicio Ovación Fútbol Independiente Rivadavia
Torneo Clausura

"Estamos en una mala racha": la reflexión de Leonard Costa sobre las expulsiones en Independiente Rivadavia

Las expulsiones en Independiente Rivadavia son un aspecto a corregir de cara a los partidos que quedan en el Torneo Clausura

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga
Leonard Costa se refirió a las reiteradas expulsiones en Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Leonard Costa se refirió a las reiteradas expulsiones en Independiente Rivadavia. Foto: Gentileza Prensa Lepra.

Independiente Rivadavia se enfrentará a Banfield este sábado en el Bautista Gargantini por la fecha 13 del Torneo Clausura. Un compromiso en el que la Lepra no podrá contar con su jugador más determinante, el capitán Sebastián Villa, ni con el pilar del mediocampo, Tomás Bottari. Ambos expulsados en el último partido ante Godoy Cruz.

El tema de las suspensiones aparece como recurrente en Independiente Rivadavia. A lo largo del Torneo Clausura, la Lepra ha sufrido siete expulsiones en 12 partidos disputados. Entre ellas, se encuentra el entrenador, Alfredo Berti quien también ha tenido que ser sustituido por su ayudante, Santiago Flores, en ocasiones en que le tocó ver la roja en la competencia.

Las expulsiones en Independiente Rivadavia, un tema a corregir

Para Leonard Costa, defensor de Independiente Rivadavia y uno de los más expulsados este semestre, la seguidilla de tarjetas rojas en el plantel es una "mala racha". "Esas cosas a veces pasan. El fútbol argentino es muy dinámico pero espero que no pasemos más por eso", sentenció el uruguayo post enfrentamiento ante Godoy Cruz.

independiente rivadavia
Independiente Rivadavia ha sufrido varias expulsiones en el Torneo Clausura. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Independiente Rivadavia ha sufrido varias expulsiones en el Torneo Clausura. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Pese a las suspensiones, Independiente demostró fortaleza ante la adversidad. Los partidos que terminó con uno o dos jugadores menos, en general no los perdió (excepto con Newell's). Sin embargo, es una meta colectiva poder terminar los partidos con once jugadores para no sufrir luego los espacios en cancha.

Todas las tarjetas rojas en la Lepra:

  • Mauricio Cardillo vs Newell's (Perdió 2 a 1)
  • Alfredo Berti vs Boca (Perdió 3 a 0)
  • Leonard Costa vs Argentinos Juniors (Ganó 2 a 1)
  • Leonard Costa vs Huracán (Empató 0 a 0)
  • Mauricio Cardillo vs Racing (Empató 0 a 0)
  • Sebastián Villa y Tomás Bottari vs Godoy Cruz (Empató 0 a 0)

El balance de Leonard Costa sobre el partido ante Godoy Cruz

El encuentro ante el Tomba dejó un sinsabor porque Independiente Rivadavia mereció más. Esa fue la puesta en común que hicieron los futbolista de la Lepra luego del cruce ante el Bodeguero. Con más ocasiones, el equipo de Alfredo Berti no pudo convertir y la precisión en los metros finales se tornó un aspecto a trabajar (empató 0 a 0 los últimos tres partidos).

Embed - La reflexión de Leonard Costa sobre las expulsiones en Independiente Rivadavia

"Con un hombre menos, fuimos más. Nos merecimos el triunfo pero está costando que entre la pelota", sentenció Leonard Costa sobre el cotejo ante Godoy Cruz.

Este sábado, desde las 15.45, la Lepra recibirá a un alicaído Taladro buscando ubicarse cerca de la zona de clasificación a los playoffs.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas