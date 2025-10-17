"Estamos en una mala racha": la reflexión de Leonard Costa sobre las expulsiones en Independiente Rivadavia

independiente rivadavia Independiente Rivadavia ha sufrido varias expulsiones en el Torneo Clausura. Foto: Axel Lloret/Diario UNO.

Pese a las suspensiones, Independiente demostró fortaleza ante la adversidad. Los partidos que terminó con uno o dos jugadores menos, en general no los perdió (excepto con Newell's). Sin embargo, es una meta colectiva poder terminar los partidos con once jugadores para no sufrir luego los espacios en cancha.

Todas las tarjetas rojas en la Lepra:

Mauricio Cardillo vs Newell's (Perdió 2 a 1)

Alfredo Berti vs Boca (Perdió 3 a 0)

Leonard Costa vs Argentinos Juniors (Ganó 2 a 1)

Leonard Costa vs Huracán (Empató 0 a 0)

Mauricio Cardillo vs Racing (Empató 0 a 0)

Sebastián Villa y Tomás Bottari vs Godoy Cruz (Empató 0 a 0)

El balance de Leonard Costa sobre el partido ante Godoy Cruz

El encuentro ante el Tomba dejó un sinsabor porque Independiente Rivadavia mereció más. Esa fue la puesta en común que hicieron los futbolista de la Lepra luego del cruce ante el Bodeguero. Con más ocasiones, el equipo de Alfredo Berti no pudo convertir y la precisión en los metros finales se tornó un aspecto a trabajar (empató 0 a 0 los últimos tres partidos).

Embed - La reflexión de Leonard Costa sobre las expulsiones en Independiente Rivadavia

"Con un hombre menos, fuimos más. Nos merecimos el triunfo pero está costando que entre la pelota", sentenció Leonard Costa sobre el cotejo ante Godoy Cruz.

Este sábado, desde las 15.45, la Lepra recibirá a un alicaído Taladro buscando ubicarse cerca de la zona de clasificación a los playoffs.