Franco Colapinto en el GP de Japón de Fórmula 1: los horarios de la práctica libre 3 y de la clasificación

Franco Colapinto afrontará con muchas expectativas el GP de Japón de Fórmula 1. El pilarense de 22 años disputará en la noche de este viernes y la madrugada de este sábado la práctica libre 3 y la clasificación de la carrera de Suzuka.
Franco Colapinto afrontará la práctica libre 3 y la clasificación del GP de Japón de Fórmula 1. El pilarense buscará quedar bien ubicado de cara a la carrera
Franco Colapinto afrontará con muchas expectativas el GP de Japón de Fórmula 1. El pilarense de 22 años disputará en la noche de este viernes y la madrugada de este sábado la práctica libre 3 y la clasificación de la carrera de Suzuka.
Colapinto inició el fin de semana con un discreto 16° puesto en la práctica libre 1 y en la segunda tanda de entrenamientos finalizó 17°.
Tras una primera salida en la que quedó 16º a 1s695 de la punta, el piloto de Alpine retrocedió al puesto 17º en la segunda tanda, ampliando su brecha respecto al líder a más de dos segundos, mientras que la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly, pasó de las 383 milésimas iníciales a poco más de siete décimas.
Hubo un tenso incidente de Colapinto con Max Verstappen. El hechoo ocurrió cuando el argentino realizaba maniobras de calentamiento de neumáticos (zigzag) en la penúltima recta, justo antes de la rapidísima curva 130-R.
El tricampeón del mundo venía en vuelta lanzada y se encontró con el monoplaza del piloto de Alpine, lo que arruinó su intento de tiempo.
Luego las autoridades de la FIA iniciaron una revisión del incidente para determinar si existió una obstrucción indebida. Aunque lo más probable es que la situación se resuelva con una advertencia formal, y no se descarta una sanción de puestos en la grilla de partida para el domingo.
Colapinto en el Circuito de Suzuka cumplirá la práctica libre 3, que se iniciará a las 23:30 (hora de Argentina) y se extenderá durante 60 minutos.
Unas horas después, Colapinto volverá a subirse a su Alpine A526 para la clasificación, que está programada para las 3 de la madrugada.
La clasificación sería muy importante este GP de Japón, ya que en las últimas ediciones fue muy complicado realizar adelantamientos. Sin embargo, hay mucha expectativa de cara a esta temporada por las modificaciones en el reglamento que facilitan los sobrepasos.