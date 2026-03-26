Qué dijo Franco Colapinto sobre la posibilidad de llegar a la Argentina en abril

Qué dijo Franco Colapinto sobre la posibilidad de llegar a la Argentina en el receso de la Fórmula 1

Al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a la Argentina en plena competencia de la Fórmula 1, Franco Colapinto se sinceró: "Sería súper increíble". Desde la sala de conferencia de Suzuka, junto a Charles Leclerc y Lance Stroll, el piloto argentino agregó: "Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina viajar a las carreras. Tengo muchísimos fanáticos y mucha gente apoyándome desde que era chico, desde la época de Fórmula 3". De esta manera, el piloto de Alpine dejó en claro sus ganas de viajar a nuestro país en las próximas semanas.

colapinto conferencia En la antesala del Gran Premio de Japón, Franco Colapinto expresó su deseo de llegar a la Argentina.

Sin embargo, la logística no es sencilla. Los traslados en la Fórmula 1, con todo lo que eso implica, son costosos y de complejidad. Es preciso aclarar que, en caso de concretarse la exhibición, la monoplaza que traería Alpine no sería la que utiliza Franco actualmente en las carreras, sería una de al menos dos años de antigüedad. Al respecto de los traslados y la organización para moverse en grandes distancias, Colapinto confesó: "Es un esfuerzo muy grande entre carreras. Es un sacrificio enorme para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia". Sin embargo, añadió: "Sería increíble. No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y ojalá en algún momento suceda, no sé si ahora o cuándo. Pero ahora no hay ninguna noticia, es un sueño en mi cabeza".

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Jueves 26 de marzo

Prácticas libres 1: 23.30 a 00.30 horas.

Viernes 27 de marzo:

Prácticas libres 2: 3.00 a 4.00 horas.

Prácticas libres 3: 23.30 a 00.30 horas.

Sábado 28 de marzo

Clasificación: 3.00 a 4.00 horas.

Domingo 29 de marzo