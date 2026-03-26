Qué dijo Franco Colapinto sobre la posibilidad de llegar a la Argentina en abril

Mientras Franco Colapinto se prepara para desandar la tercera fecha del calendario de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Japón, en Argentina sueñan con que se concrete la posibilidad de que el piloto de Alpine llegue a Buenos Aires el próximo mes de abril.
Tras la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita, quien sembró la ilusión de que Colapinto llegara a territorio nacional fue Fabián Turnes, secretario de deportes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, durante la carrera de TC 2000 en el circuito callejero del Parque de la Ciudad. "Posiblemente el mes próximo venga Franco con Alpine a la Argentina. Estamos cerrándolo con el equipo de Franco y conAlpine", había dicho el funcionario a la prensa, desatando el delirio de los fanáticos del piloto argentino y de la Fórmula 1.
La idea consistía en que Franco Colapinto realizara una exhibición en las calles de Buenos Aires aprovechando el hueco que quedó en el calendario de la Fórmula 1 por el conflicto en Medio Oriente que generó la posterior suspensión de las dos carreras mencionadas (dando lugar a una suerte de receso en la Máxima). El evento en Argentina iba a ser el 26 de abril en la zona del Monumento de los Españoles. Sin embargo, las negociaciones con Alpine se dilataron y por ahora no hay acuerdo. En medio de la incertidumbre, el piloto argentino se refirió a este tema en conferencia de prensa desde Japón.
Qué dijo Franco Colapinto sobre la posibilidad de llegar a la Argentina en el receso de la Fórmula 1
Al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a la Argentina en plena competencia de la Fórmula 1, Franco Colapinto se sinceró: "Sería súper increíble". Desde la sala de conferencia de Suzuka, junto a Charles Leclerc y Lance Stroll, el piloto argentino agregó: "Es algo que siempre quise hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina viajar a las carreras. Tengo muchísimos fanáticos y mucha gente apoyándome desde que era chico, desde la época de Fórmula 3". De esta manera, el piloto de Alpine dejó en claro sus ganas de viajar a nuestro país en las próximas semanas.
Sin embargo, la logística no es sencilla. Los traslados en la Fórmula 1, con todo lo que eso implica, son costosos y de complejidad. Es preciso aclarar que, en caso de concretarse la exhibición, la monoplaza que traería Alpine no sería la que utiliza Franco actualmente en las carreras, sería una de al menos dos años de antigüedad. Al respecto de los traslados y la organización para moverse en grandes distancias, Colapinto confesó: "Es un esfuerzo muy grande entre carreras. Es un sacrificio enorme para mí, para el equipo, para los sponsors, poder llevar un auto allí para que lo disfruten y tengan la experiencia". Sin embargo, añadió: "Sería increíble. No creo que haya nada confirmado ni cercano a concretarse, pero es un sueño que tengo desde que llegué a la F1 y ojalá en algún momento suceda, no sé si ahora o cuándo. Pero ahora no hay ninguna noticia, es un sueño en mi cabeza".
El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón