Zaid Romero completó una semana soñada con un gol para que el Getafe esté a un paso de hacer historia

"Feliz por el triunfo y el gol. Un paso más, vamos Geta", indicó el defensor surgido en Huracán Las Heras y entre los comentarios se destacó el de su compañero uruguayo Sebastián Boselli, ex River, quien expresó: "El gigante está intratable".

Zaid Romero encontró su lugar en el Getafe

Con 26 años, Zaid Romero llegó al Getafe en el mercado de pases de enero, cedido por el Brujas de Bélgica, club que abrió las puertas del fútbol europeo, pero en el que solamente marcó un gol en 23 partidos.

Zaid Romero Zaid Romero está en un gran nivel en España.

En España, el ex Godoy Cruz, Villa Dálmine, Liga de Quito y Estudiantes, hizo este miércoles su primer gol en solo 13 partidos que le bastaron para ganarse un lugar en el club y en la consideración de Scaloni.

El zaguero de 1,92m. ganó dos títulos con Estudiantes y otros dos en Bélgica.

Getafe tiene un pie en las copas europeas

Getafe llegó a 48 puntos en 36 fechas (ganó 14, empató 6 y perdió 18) para ocupar la 7ma posición en una Liga española en la que Barcelona (91), Real Madrid (77), Villarreal (69), Atlético de Madrid (66) y Betis (57) ya se clasificaron a la próxima Champions League.

Embed - DOBLETE URUGUAYO, GOL ARGENTINO Y TRIUNFAZO DE GETAFE EN CASA | Getafe 3-1 Mallorca | RESUMEN

Por ahora, Celta (50) se está clasificando a la Europa League, Getafe (48) a la Conference League, Real Sociedad (47) va a la Europa League por ser campeón de la Copa del Rey y los que aún tienen chances pero por ahora se están quedando afuera faltando dos fechas son Athletic de Bilbao, Rayo Vallecano (44); Valencia y Sevilla (43).