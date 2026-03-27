Lionel Messi, suplente en la Selección Argentina ante Mauritania: los once elegidos por Scaloni
La Selección Argentina se enfrentará con su par de Mauritania y el director técnico Lionel Scaloni mantiene tres incógnitas en el 11 titular, pero ya decidido que Lionel Messi esté en el banco de suplentes.
La Selección Argentina se enfrentará con su par de Mauritania, en el que será su penúltimo amistoso antes de definir la lista del Mundial 2026 y el director técnico Lionel Scaloni solo mantiene tres incógnitas en el 11 titular, pero ya decidido que Lionel Messi esté en el banco de suplentes.
Los grandes ausentes serán Messi, quien salvo un cambio de último momento ingresará desde el banco, y Rodrigo de Paul, quien se perderá ambos partidos de esta ventana internacional por una lesión muscular.
En la previa del encuentro Scaloni dijo que el capitán jugaría los dos partidos ante Mauritania y Zambia, pero no aclaró si lo haría de titular: "Es de yapa para el argentino tener a Messi durante dos partidos más. Leo va a jugar los dos amistosos. Es una linda oportunidad para tenerlo en la cancha", dijo el DT.
Respecto a la presencia de Messi en el Mundial, lo que muchos consideran casi un hecho, el entrenador expresó: "Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, sabemos que lo decida será lo mejor tanto como para el equipo como para él".
Las dudas de Scaloni para jugar con Mauritania
Dos de las dudas para este viernes están en la defensa, ya que todavía no está confirmado si el lateral izquierdo será Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico y si Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta acompañarán a Cristian “Cuti” Romero. Por otra parte, el lateral derecho será Nahuel Molina, quien viene de hacer dos golazos en el Atlético Madrid de España.
La última incógnita se presenta en el mediocampo, donde Nicolás González y Thiago Almada pelean por una posición. Los que ya tendrían su lugar asegurado son Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.
Por último, en la delantera todo indica que dirán presente Nico Paz, en remplazo de Messi, y Julián Álvarez.