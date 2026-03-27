Lionel Messi, suplente en la Selección Argentina ante Mauritania: los once elegidos por Scaloni

Respecto a la presencia de Messi en el Mundial, lo que muchos consideran casi un hecho, el entrenador expresó: "Se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad, sabemos que lo decida será lo mejor tanto como para el equipo como para él".

Las dudas de Scaloni para jugar con Mauritania

Dos de las dudas para este viernes están en la defensa, ya que todavía no está confirmado si el lateral izquierdo será Marcos Acuña o Nicolás Tagliafico y si Marcos Senesi o Lucas Martínez Quarta acompañarán a Cristian “Cuti” Romero. Por otra parte, el lateral derecho será Nahuel Molina, quien viene de hacer dos golazos en el Atlético Madrid de España.

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La última incógnita se presenta en el mediocampo, donde Nicolás González y Thiago Almada pelean por una posición. Los que ya tendrían su lugar asegurado son Giuliano Simeone, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

Por último, en la delantera todo indica que dirán presente Nico Paz, en remplazo de Messi, y Julián Álvarez.