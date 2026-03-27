La Selección Argentina se mide con Mauritania, en La Bombonera, con el Mundial 2026 cada vez más cerca

Fue por esto que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) primero organizó un amistoso con Guatemala para este 27 de marzo, pero tampoco se pudo concretar porque la selección del país centroamericano tenía programado un partido en Italia y la FIFA prohíbe jugar durante una ventana internacional en dos continentes distintos.

De esta manera, la AFA pudo acordar sobre la hora estos amistosos frente a Mauritania y Zambia, que son dos selecciones de tercer orden que se encuentran en el puesto número 115 y 91 del ranking FIFA, respectivamente.

argentina 3 Thiago Almada es uno de los que pelea por un lugar como titular.

Los de esta ventana internacional serán los últimos dos partidos de la Selección argentina antes de confirmar la lista para el Mundial 2026, donde se enfrentará en el Grupo J con Argelia, Austria y Jordania.

De cara a este encuentro, el director técnico Lionel Scaloni padeció por las lesiones de Rodrigo De Paul y Joaquín Panichelli y mantiene tres incógnitas en el armado del 11 titular. Una pasa por el arco, ya que podría darle minutos a Gerónimo Rulli en lugar de Emiliano Martínez. Además, pelean por el lateral izquierdo de la defensa Nicolás Tagliafico y Marcos Acuña, mientras que en la delantera aún no está definido si el compañero de Lionel Messi y Julián Álvarez será Nicolás González o Thiago Almada.

Probables formaciones

Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli: Nahuel Molina, Cristian Romero; Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico o Marcos Acuña; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez y Nicolás González o Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Mauritania: Babacar Diop; Khadim Diaw, Demine Saleck, Lamine Ba, Nouh Mohamed El Abd; Maata Magassa, Sidi Yacoub, Moctar El Hacen; Mamadou Sy, Idrissa Thiam, Sidi Bouna Amar. DT: Aritz López Garay.