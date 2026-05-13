Nalga o bola de lomo: qué diferencias tienen y qué carne es mejor para milanesa

La milanesa es un plato clásico y popular que se consume muchísimo en Argentina, pero que debe su nacimiento a Italia.

bola de lomo La milanesa de carne nació en Italia.

El primer registro de la milanesa de carne de vaca data del siglo XII. Tiempo después, en el siglo XVI, Bartolomeo Scappi, un cocinero italiano, comenzó a rebozar la carne para freírla posteriormente, lo cual permitía mantener una textura tierna y un sabor intenso.

Sin embargo, la primera gran y oficial receta de la milanesa de carne fue la de 1855 de Giuseppe Sorbiatti, el padre de la cotoletta alla milanese.

Argentina adoptó la milanesa como propia años después, en 1880, cuando llegó al país. Esto se encuentra registrado en el Almanaque de la Cocinera Argentina.

Diferencias entre la nalga y la bola de lomo: dos cortes para milanesa

Para preparar una buena milanesa, primero hay que pensar en el corte de carne. Normalmente, en la carnicería te ofrecen bola de lomo o nalga para esta preparación, pero ¿cuáles son sus diferencias?

Antes de conocer la diferencia, hay que saber por qué destaca cada corte de carne. Una milanesa puede ser más bien gruesa, final con más o menos cantidad de empanado, pero generalmente todos deseamos que sea tierna.

La nalga es un corte de carne bastante tierno y que rinde mucho. Este corte es de buen tamaño, por lo que se pueden sacar bifes grandes. Este corte para milanesa se saca del cuarto trasero o pierna de la vaca.

Además, la nalga tiene un precio relativamente accesible que la convierte en un corte con una buena relación precio-calidad.

carne de vaca Carnes de buena calidad pero con algunas diferencias.

Por su parte, la bola de lomo supera en ternura a la nalga, aunque su tamaño es un poco más pequeño y su forma más despareja, por lo que resulta menos rendidor. La bola de lomo también se saca del cuarto trasero, pero de la parte anterior de la pierna.

Teniendo en cuenta las diferencias, ¿qué corte de carne es mejor? Si quieres milanesas más grandes, parejas y un poco más económicas, conviene la nalga.

Si quieres una carne mucho más tierna, conviene la bola de lomo, pero ambas son muy buenas más allá de las diferencias.

Otros cortes de carne para milanesa

La milanesa se puede preparar con varios tipos de carne, además de nalga o bola de lomo.

milanesa Para milanesa conviene usar un corte de carne tierno.

Algunos se inclinan más por la cuadrada, que tiene mucho sabor, rinde bastante y es más económica Aunque la cuadrada es bastante seca.

El cuadril es otro corte de carne que se usa para milanesa, pero es muy costoso en comparación con los otros. El peceto no se queda atrás; es el corte de carne más magro y tierno, pero es muy costoso y un poco seco.