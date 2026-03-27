Imanol González fue operado en Gimnasia y Esgrima, mientras se espera por la llegada del nuevo DT

Gimnasia y Esgrima Imanol González

Imanol González es una baja muy importante en Gimnasia y Esgrima

El zaguero central se lesionó en el partido frente a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Luego de hacerle una resonancia se comprobó que había sufrido la grave lesión en la rodilla derecha.

Ahora vendrá un largo tiempo de recuperación para un jugador que es muy importante en Gimnasia y Esgrima.

Joaquín Sastre.... Joaquín Sastre se hizo cargo del equipo tras el alejamiento de Ariel Broggi.

Gimnasoa sigue entrenando bajo la conducción de Joaquín Sastre

Tras el alejamiento de Ariel Broggi, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima no ha confirmado el nuevo entrenador. Todo apunta que será Guillermo Farré. Se espera una confirmación oficial para las próximas horas, mientras Joaquín Sastre conduce los trabajos del equipo.

El Lobo tras la fecha FIFA, volverá a jugar el próximo viernes 3 de abril ante el líder Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro comenzará a las 15 y será televisado por TNT Sports.