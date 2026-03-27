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Imanol González fue operado en Gimnasia y Esgrima, mientras se espera por la llegada del nuevo DT

El defensor de Gimnasia y Esgrima Imanol González fue intervenido de la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La operación fue un éxito

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Imanol González fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha.

Imanol González fue intervenido quirúrgicamente de su rodilla derecha.

El defensor de Gimnasia y Esgrima Imanol González fue intervenido quirúrgicamente este viernes por el doctor Carlos Bertona, luego de sufrir la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Se espera por la confirmación del nuevo entrenador del Lobo, que sería Guillermo Farré.

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Guillermo Farr&eacute; es el principal candidato para hacerse cargo de Gimnasia y Esgrima.

Guillermo Farré es el principal candidato para hacerse cargo de Gimnasia y Esgrima.

El doctor Carlos Bertona habló con Ovación y explicó: "La intervención salió muy bien y el jugador se encuentra en su domicilio con el comienzo de su recuperación".

El posteo de Gimnasia y Esgrima sobre Imanol González

Imanol González fue operado con éxito de la rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Tras la intervención quirúrgica de este viernes por la mañana, el futbolista comenzará la etapa de recuperación que se extenderá entre 6 y 8 meses. "Fuerza Pastor", fue el posteo de Gimnasia y Esgrima sobre la intervención del jugador.

Gimnasia y Esgrima Imanol González

Imanol González es una baja muy importante en Gimnasia y Esgrima

El zaguero central se lesionó en el partido frente a Deportivo Riestra por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Luego de hacerle una resonancia se comprobó que había sufrido la grave lesión en la rodilla derecha.

Ahora vendrá un largo tiempo de recuperación para un jugador que es muy importante en Gimnasia y Esgrima.

Joaquín Sastre....
Joaquín Sastre se hizo cargo del equipo tras el alejamiento de Ariel Broggi.

Joaquín Sastre se hizo cargo del equipo tras el alejamiento de Ariel Broggi.

Gimnasoa sigue entrenando bajo la conducción de Joaquín Sastre

Tras el alejamiento de Ariel Broggi, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima no ha confirmado el nuevo entrenador. Todo apunta que será Guillermo Farré. Se espera una confirmación oficial para las próximas horas, mientras Joaquín Sastre conduce los trabajos del equipo.

El Lobo tras la fecha FIFA, volverá a jugar el próximo viernes 3 de abril ante el líder Vélez, en el estadio Víctor Legrotaglie. El encuentro comenzará a las 15 y será televisado por TNT Sports.

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