Cuándo juega Gimnasia y Esgrima: la agenda del Lobo en el mes de abril
Mientras Joaquín Sastre dirige interinamente y se define el nuevo entrenador, Gimnasia y Esgrima tiene los días y horarios de sus próximos encuentros en el Torneo Apertura y la Copa Argentina.
Por UNO
Mientras Joaquín Sastre dirige interinamente al equipo y se define el nombre del nuevo entrenador, entrenamiento de Gimnasia y Esgrima tiene confirmados los días y horarios de sus próximos encuentros tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Argentina.
Con el clásico frente a Independiente Rivadavia como centro de atención, la agenda del Lobo en el mes de abril es muy intensa y el equipo la afronta con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios.
En el mes que se avecina, además de visitar el Bautista Gargantini, Gimnasia y Esgrima recibirá nada menos que al puntero Vélez y a Lanús, campeón vigente de la Copa Sudamericana y la Recopa, mientras que deberá visitar en Buenos Aires a Platense, campeón del Apertura 2025, y viajar a una sede aún no confirmada para jugar por los 32avos de final de la Copa Argentina.
El clásico mendocino en Primera División se jugará el domingo 26 de abril a las 15, en el Gargantini, por la fecha 15 del Apertura.
La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de abril
Viernes 3/4 a las 15 vs Vélez (L) Torneo Apertura
Miércoles 7/4 en horario confirmar vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Copa Argentina
Domingo 12/4 a las 15 vs Platense (V) Torneo Apertura
Lunes 20/4 a las 21.45 vs Lanús (L) Torneo Apertura
Domingo 26/4 a las 15 vs Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura