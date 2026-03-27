Cuándo juega Gimnasia y Esgrima: la agenda del Lobo en el mes de abril

Con el clásico frente a Independiente Rivadavia como centro de atención, la agenda del Lobo en el mes de abril es muy intensa y el equipo la afronta con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios.

entrenamiento de Gimnasia y Esgrima.-

En el mes que se avecina, además de visitar el Bautista Gargantini, Gimnasia y Esgrima recibirá nada menos que al puntero Vélez y a Lanús, campeón vigente de la Copa Sudamericana y la Recopa, mientras que deberá visitar en Buenos Aires a Platense, campeón del Apertura 2025, y viajar a una sede aún no confirmada para jugar por los 32avos de final de la Copa Argentina.