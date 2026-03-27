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Cuándo juega Gimnasia y Esgrima: la agenda del Lobo en el mes de abril

Mientras Joaquín Sastre dirige interinamente y se define el nuevo entrenador, Gimnasia y Esgrima tiene los días y horarios de sus próximos encuentros en el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Por UNO
El Lobo necesita sumar.

El Lobo necesita sumar.

Foto: Cristian Lozano/ Diario UNO

Mientras Joaquín Sastre dirige interinamente al equipo y se define el nombre del nuevo entrenador, entrenamiento de Gimnasia y Esgrima tiene confirmados los días y horarios de sus próximos encuentros tanto en el Torneo Apertura como en la Copa Argentina.

Con el clásico frente a Independiente Rivadavia como centro de atención, la agenda del Lobo en el mes de abril es muy intensa y el equipo la afronta con la necesidad de sumar puntos para alejarse de la zona del descenso, tanto en la tabla anual como en los promedios.

entrenamiento de Gimnasia y Esgrima.-

En el mes que se avecina, además de visitar el Bautista Gargantini, Gimnasia y Esgrima recibirá nada menos que al puntero Vélez y a Lanús, campeón vigente de la Copa Sudamericana y la Recopa, mientras que deberá visitar en Buenos Aires a Platense, campeón del Apertura 2025, y viajar a una sede aún no confirmada para jugar por los 32avos de final de la Copa Argentina.

El clásico mendocino en Primera División se jugará el domingo 26 de abril a las 15, en el Gargantini, por la fecha 15 del Apertura.

La agenda de Gimnasia y Esgrima en el mes de abril

  • Viernes 3/4 a las 15 vs Vélez (L) Torneo Apertura
  • Miércoles 7/4 en horario confirmar vs Gimnasia y Tiro (cancha neutral) Copa Argentina
  • Domingo 12/4 a las 15 vs Platense (V) Torneo Apertura
  • Lunes 20/4 a las 21.45 vs Lanús (L) Torneo Apertura
  • Domingo 26/4 a las 15 vs Independiente Rivadavia (V) Torneo Apertura

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