Guillermo Farré, el principal candidato a ser DT de Gimnasia y Esgrima

Con el manager Joaquín Sastre a cargo del plantel como interino, la idea de los dirigentes es definir la situación durante el fin de semana y que el debut de Guillermo Farré sea ante Vélez, el viernes 3 de abril a las 15, en la reanudación del Torneo Apertura, tras la fecha FIFA.

El cuerpo técnico de Farré se compone con Andrés Pablo Anca y Christian David Neira como ayudantes de campo, el Preparador Físico es Jorge Vaca y Jesús García es el entrenador de arqueros.

Además de Farré, la dirigencia del Lobo habló también con Julio Vaccari, pero el candidato es el cordobés.

Los inicios de Guillermo Farré en la dirección técnica

Guillermo Farré llevaba pocos meses retirado como futbolista y se desempeñaba como ayudante de campo de Ricardo Zielisnki en Estudiantes cuando le llegó su primera oportunidad como entrenador en Belgrano, donde jugó durante 10 años.

Estuvo como DT del Pirata en 117 encuentros con un saldo de 56 triunfos, 27 igualdades y 34 caídas. A eso se suma el recordado ascenso a la Primera División logrado en 2022 y la posterior clasificación a la Copa Sudamericana 2024.

Su paso por el Sporting Cristal de Perú

Tras dejar a su querido Belgrano dirigió al Sporting Cristal de Perú dirigió 26 partidos, de los cuales logró 13 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

En Aldosivi, último club al que dirigió, lo salvó del descenso en 2025 tras dirigir solo 9 partidos (ganó 6 y perdió 3), pero este año fue despedido del Tiburón sin sumar victorias en el Apertura 2026, con 4 caídas y 5 empates.