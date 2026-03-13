Se encienden las alarmas en Gimnasia y Esgrima por la lesión de Imanol González

Gimnasia y Esgrima empató sin goles ante Deportivo Riestra, de visitante por la fecha 10 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, y hubo una mala noticia. Imanol González, el zaguero central del equipo de Ariel Broggi salió lesionado y aunque falta el diagnóstico oficial, estaría alejado varios meses de la cancha.
Imanol González chocó con su compañero, el arquero César Rigamonti, tras ser tocado previamente por un jugador de Deportivo Riestra. El jugador tuvo un duro golpe en su rodilla, debió abandonar la cancha y en su lugar ingresó Diego Mondino. Todo parece indicar que el jugador tiene comprometido el ligamento de su rodilla derecha.
La palabra de Carlos Bertona, el médico de Gimnasia y Esgrima
Este viernes en Ovación 90, de Radio Nihuil, el médico Carlos Bertona habló de la lesión del futbolista mensana y manifestó: "Tuvo una inestabilidad en la rodilla, el jugador quería seguir jugando, pero su rodilla no lo acompañó y tuvimos que realizar el cambio. Hicimos la parte clínica y traumatológica y constatamos por la inestabilidad en el 80 por ciento, era como consecuencia una rotura del ligamento cruzado anterior, estamos esperando los estudios para después tomar las decisiones".
El Lobo espera por Estudiantes de La Plata
Gimnasia y Esgrima, tras jugar frente a Deportivo Riestra, volverá a actuar el martes 17 de marzo ante Estudiantes de La Plata. El encuentro comenzará a las 21.15 y será arbitrado por Nazareno Arasa.
El equipo conducido por Ariel Broggi llegó a las 9 unidades y se mantiene en la duodécima posición de la tabla de posiciones en la Zona A.
El Lobo lleva tres empates seguidos, y desde la fecha 4 que no gana de local. Su último triunfo fue el 8 de febrero en la cuarta fecha ante Instituto, en el partido que se jugó en el estadio Víctor Legrotaglie.