Se encienden las alarmas en Gimnasia y Esgrima por la lesión de Imanol González

Gimnasia y Esgrima- Gimnasia y Esgrima se prepara para jugar ante Estudiantes de La Plata.

Imanol González chocó con su compañero, el arquero César Rigamonti, tras ser tocado previamente por un jugador de Deportivo Riestra. El jugador tuvo un duro golpe en su rodilla, debió abandonar la cancha y en su lugar ingresó Diego Mondino. Todo parece indicar que el jugador tiene comprometido el ligamento de su rodilla derecha.

La palabra de Carlos Bertona, el médico de Gimnasia y Esgrima

Este viernes en Ovación 90, de Radio Nihuil, el médico Carlos Bertona habló de la lesión del futbolista mensana y manifestó: "Tuvo una inestabilidad en la rodilla, el jugador quería seguir jugando, pero su rodilla no lo acompañó y tuvimos que realizar el cambio. Hicimos la parte clínica y traumatológica y constatamos por la inestabilidad en el 80 por ciento, era como consecuencia una rotura del ligamento cruzado anterior, estamos esperando los estudios para después tomar las decisiones".