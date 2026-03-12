Gimnasia y Esgrima vuelve al Víctor Legrotaglie: cuándo y contra quién juega el Lobo

Ahora, el equipo de Ariel Broggi volverá a jugar en el Víctor Legrotaglie. La última vez fue el 24 de febrero en el 1-1 ante Independiente de Avellaneda. En aquella oportunidad Santiago Rodríguez abrió el marcador para los locales e Ignacio Malcorra igualó las acciones sobre el cierre de la primera etapa.

El próximo compromiso del Blanquinegro será el martes 17 de marzo ante Estudiantes de La Plata. El encuentro comenzará a las 21.15 y será arbitrado por Nazareno Arasa, quien estará acompañado por Sebastián Habib en el VAR.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza Los hinchas de Gimnasia esperan al partido con Estudiantes de La Plata. Axel Lloret / Diario UNO

El camino del Lobo en la Liga Profesional

Con nueve puntos en la misma cantidad de partidos, Gimnasia se ubica 27º en la tabla de promedios y 12º en la Zona A. Por su parte, en la Anual está 24º con seis unidades de ventaja sobre Newell's, quien hoy estaría perdiendo la categoría.

Partidos jugados : 9

: 9 Triunfos: 2

2 Empates: 3

3 Derrotas: 4

4 Goles a favor : 5

: 5 Goles en contra : 10

: 10 Diferencia: -5

Lo que se le viene a Gimnasia y Esgrima

A Gimnasia le quedan 21 puntos por delante y sabe que no puede regalar nada para acercarse a su objetivo de mantener la categoría: