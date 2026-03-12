Franco Colapinto inicia la acción en el Gran Premio de China: hora y TV

Franco Colapinto está listo para encarar la segunda carrera de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de China. Luego de finalizar en el puesto 14 en el circuito de Australia, en el que George Russell se impuso como ganador, el argentino pondrá primera esta madrugada con la agenda de actividades a desarrollarse en el Circuito Internacional de Shanghai.
El Gran Premio de China tendrá paraFranco Colapinto el primer desafío Sprint de la temporada. La carrera corta se desarrollará en la jornada del sábado junto con la clasificación para la carrera principal del domingo. Serán seis las carreras del 2026 las que contarán con el formato sprint: China, Miami, Canadá, Gran Bretaña, Países Bajos y Singapur.
Franco Colapinto inicia la acción en el Gran Premio de China
El Gran Premio de China contará con una particularidad que también caracterizó la carrera del pasado fin de semana en Australia: el huso horario. Por la ubicación geográfica, la acción tendrá nuevamente horarios inusuales para la Argentina y para los fanáticos de Franco Colapinto.
En el Circuito Internacional de Shanghai, todos los pilotos buscarán mejorar su performance en un año con muchos cambios en la Fórmula 1 que pasan, sobre todo, por la adaptación al componente eléctrico de los autos.
Mercedes ya demostró superioridad en Australia con el 1-2 de Russell y Antonelli. Ferrari también mostró sus cartas y se plantó en el inicio del 2026 como uno de los equipos dispuestos a dar batalla. No sucedió lo propio con McLaren, que tuvo un inicio accidentado en Australia con Piastri, ni tampoco con Aston Martin, escudería que sentó problemas en la monoplaza desde las pruebas de pretemporada.
Gran Premio de China: hora y TV
Viernes 13 de marzo
Prácticas libres 1: 00.30 a 01.30 a.m
Clasificación sprint: 04.30 a 05.14 a.m
Sábado 14 de marzo
Carrera sprint: 00 a 1 a.m
Clasificación: 4 a 5 a.m
Domingo 15 de marzo
Carrera: 4 a.m
La carrera podrá verse en vivo en la Argentina a través de la señal de Fox Sports o por medio de la plataforma de Disney+.