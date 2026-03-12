Construyen el aeropuerto del futuro: una infraestructura lista para recibir a los aviones más grande del mundo

Xiamen Xiang'an International Airport (2)

La mega capacidad de este aeropuerto

Pero el dato que más ha llamado la atención del mundo es su capacidad proyectada para atender 45 millones de pasajeros al año, junto con 75. 0000 toneladas de carga y correo, y 380.000 movimientos de aeronaves en su fase inicial de operaciones. Esta cifra no solo responde a la demanda acumulada por la saturación del actual aeropuerto de Xiamen, que supera sus límites físicos para expandirse, sino que abre una nueva era para el tráfico aéreo del sureste asiático.

En términos prácticos, esto significa que cada año la nueva terminal podrá recibir a un volumen de pasajeros que rivaliza con muchos de los aeropuertos más transitados del mundo, dotando a la ciudad de Xiamen y a sus regiones vecinas (como Zhangzhou y Quanzhou) de un puente directo hacia mercados globales, conexiones intercontinentales y rutas comerciales claves.

Además, la infraestructura ha sido pensada para crecer en fases. A medida que avance el tiempo, se planea que la capacidad aumente hasta 75 millones de pasajeros al año para 2030 e incluso 85 millones para 2040, con la adición de nuevas pistas y terminales.