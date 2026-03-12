A orillas del mar de China Meridional, en la vibrante provincia de Fujian, se levanta uno de los proyectos de infraestructura más trascendentales del este asiático contemporáneo. Se trata del el Xiamen Xiang'an International Airport, una obra que promete redefinir la conectividad aérea del sur de China y consolidar a Xiamen como un centro logístico y de pasajeros de talla mundial.
Construyen el aeropuerto del futuro: una infraestructura lista para recibir a los aviones más grande del mundo
Esta infraestructura encarna el pulso dinámico de una nube de viajeros, aerolíneas y oportunidades que conecta lo local con lo global, lo económico con lo humano
Con una inversión que supera los 55 mil millones de yuanes (más de 7700 millones de dólares), este aeropuerto no es simplemente un edificio, es un motor de crecimiento y un símbolo del avance tecnológico y económico de la región. Está diseñado para ser un aeropuerto de clasificación 4F, la más alta norma internacional, lo que significa que podrá recibir a los aviones más grandes del mundo, como el Airbus A380 o el Boeing 747.
La primera fase de su construcción, que se espera completar a fines de 2025 y ponerlo en operación a finales de 2026, contempla un terminal principal de 550000m², dos pistas principales de entre 3600 m y 3800 m, y una plataforma con capacidad para cerca de 196 aeronaves.
La mega capacidad de este aeropuerto
Pero el dato que más ha llamado la atención del mundo es su capacidad proyectada para atender 45 millones de pasajeros al año, junto con 75. 0000 toneladas de carga y correo, y 380.000 movimientos de aeronaves en su fase inicial de operaciones. Esta cifra no solo responde a la demanda acumulada por la saturación del actual aeropuerto de Xiamen, que supera sus límites físicos para expandirse, sino que abre una nueva era para el tráfico aéreo del sureste asiático.
En términos prácticos, esto significa que cada año la nueva terminal podrá recibir a un volumen de pasajeros que rivaliza con muchos de los aeropuertos más transitados del mundo, dotando a la ciudad de Xiamen y a sus regiones vecinas (como Zhangzhou y Quanzhou) de un puente directo hacia mercados globales, conexiones intercontinentales y rutas comerciales claves.
Además, la infraestructura ha sido pensada para crecer en fases. A medida que avance el tiempo, se planea que la capacidad aumente hasta 75 millones de pasajeros al año para 2030 e incluso 85 millones para 2040, con la adición de nuevas pistas y terminales.