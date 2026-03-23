Vacían un lago emblemático de Argentina y trasladan a más de 1.000 peces en un operativo inédito

Para lograrlo, el lago fue vaciado de manera controlada hasta dejar apenas 40 centímetros de agua. Así, los equipos pudieron concentrar a los peces y capturarlos con redes, minimizando el estrés y evitando daños. Luego, los ejemplares, entre ellos carpas koi, comunes y sogyo, fueron trasladados en camiones especialmente adaptados, verdaderas “piletas móviles” con agua tratada y oxigenación constante.

_Lago del Parque de Mayo (2)

La importancia del operativo en este lago

El destino final no fue el mismo lago. Ahora habitan en el Parque de la Biodiversidad, donde serán monitoreados y cuidados bajo condiciones más adecuadas.

La importancia de este operativo se puede entender en varios niveles:

Preservación de la vida: evitó la muerte masiva de peces durante las obras, priorizando su bienestar por sobre la rapidez de ejecución.

durante las obras, priorizando su bienestar por sobre la rapidez de ejecución. Equilibrio ambiental: el lago sufría problemas de sobrepoblación y alimentación inadecuada, lo que había deteriorado el ecosistema con el paso del tiempo.

sufría problemas de sobrepoblación y alimentación inadecuada, lo que había deteriorado el ecosistema con el paso del tiempo. Innovación en gestión urbana: implicó una coordinación inédita entre organismos, técnicos y logística especializada, marcando un precedente en el país.

Educación y conciencia: expone cómo prácticas cotidianas, como alimentar animales sin control, pueden alterar profundamente un ambiente.

Proyección a futuro: abre la puerta a un rediseño del lago con especies controladas y mejores condiciones ecológicas.

El lago del Parque de Mayo es mucho más que un paisaje. Es un pequeño ecosistema en medio de la ciudad y, al mismo tiempo, parte de su identidad.

También cumple un rol hídrico fundamental. El lago ayuda a regular el agua en el parque, evitando anegamientos y funcionando como reservorio en momentos de lluvias o sequías, algo cada vez más relevante frente a los cambios climáticos.