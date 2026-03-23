Cómo reciclar y aprovechar los restos o recortes de pasto

Pasto cortado El pasto recién cortado puede aprovecharse en diversas áreas del jardín.

1. El Mulching (Acolchado directo)

Consiste en dejar los recortes triturados directamente sobre el pasto tras el corte. Esto crea una capa que retiene la humedad del suelo, reduce la necesidad de riego y, al descomponerse, devuelve nitrógeno a la tierra, actuando como un fertilizante natural. Las capas no deben ser demasiado gruesas para evitar que se forme una costra impermeable que "asfixie" la hierba.

2. Compostaje

Debido a su alta carga de nitrógeno, el pasto debe mezclarse con materiales "marrones" (ricos en carbono) como hojas secas, paja o cartón para equilibrar la mezcla y evitar malos olores o una fermentación excesiva.

3. Abono Líquido

Solo tienes que sumergir los recortes de pasto en un balde o recipiente con agua y dejarlos reposar durante unas dos semanas. Los nutrientes se filtran al agua, creando un fertilizante líquido potente. Tras colar la mezcla, se debe diluir en agua antes de regar las plantas. Es importante tapar el recipiente para evitar la proliferación de mosquitos.

4. Acolchado para huerta, árboles

Utilizar el pasto seco como mantillo alrededor de hortalizas o árboles frutales ayuda a controlar las malas hierbas y mantiene la temperatura del suelo constante. Lo mejor es secar los recortes previamente antes de aplicarlos en capas gruesas para prevenir la aparición de hongos o procesos de pudrición.

Recortes pasto Los recortes de pasto sirven para evitar la aparición de malas hierbas.

Advertencias a tener en cuenta sobre el pasto