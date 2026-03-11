Daniel Vila y el sorteo de la Copa Libertadores: "Independiente tiene argumentos para jugar contra el que toque"

Cinco cortitas de Daniel Vila en el Bautista Gargantini

Jugar en el Gargantini: "Obvio que nos gusta jugar acá, por supuesto, pero bueno, hay que jugar donde sea, lo importante es hacer un buen partido y tratar de traer los tres puntos, que tanta falta nos hacen para seguir en la punta".

Embed - Daniel Vila antes del sorteo de la Copa Libertadores

El parate del fútbol y el descanso: "Han sido dos o tres días, no hay una gran diferencia. El parate del fútbol, el lockout del fútbol, en realidad, fue sábado y domingo, si sacás la cuenta, pero bueno, hoy es miércoles y estamos jugando, después jugamos el domingo y después el otro domingo. Es igual".

Homenaje especial para Di María: "No tenemos previsto nada, creo que ya fue reconocido en el último campeonato, ha tenido muchos reconocimientos, el de la Copa también, que se le entregó a Rosario Central. Lo vamos a recibir por supuesto con los brazos abiertos y con el cariño que le tenemos todos los hinchas del fútbol, por el seleccionado campeón del mundo, pero nada en especial.

lepra 12 Foto: Axel Lloret/UNO

Los playoffs en en el Malvinas: "Los equipos que traen público neutral, por decirlo de alguna manera, nos obligan a ir al Malvinas, porque acá en el Gargantini no tenemos la comodidad suficiente. Incluso para ese tipo de partidos que traen tantos periodistas. Por eso siempre vamos al Malvinas.

Barbarita fue la voz del estadio: "Toda la familia tiene que trabajar por la Lepra, ya fue porrista en mi etapa anterior, cuando era mucho más chica, ahora es mamá de tres nenas, pero me encanta verla y me encanta que toda la familia participe".