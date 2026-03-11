Inicio Ovación Fútbol FADEP

FADEP contrató a un campeón de la Copa Libertadores para jugar el Torneo Federal A

FADEP confirmó en sus redes la incorporación de Enzo Kalinsky, campeón de la Copa Libertadores del 2014 con San Lorenzo

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
Enzo Kalinsky es el flamante de refuerzo de FADEP para el Torneo Federal A.

Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

FADEP sigue moviéndose en el mercado de pases previo al Torneo Federal A y concretó otro refuerzo de jerarquía como Enzo Kalinski.

El experimentado mediocampista de 39 años ya realizó sus primeros entrenamientos con el equipo que dirige Diego Pozo.

Fadep -1
FADEP trabaja en forma intensa en su pretemporada.

Kalinsky fue campeón con San Lorenzo en el 2013 e integró el plantel azulgrana que ganó la Copa Libertadores del 2014 donde fue compañero de Sebastián Torrico, presidente del club de Russell.

El nuevo futbolista de FADEP se inició en Quilmes y entre otros clubes jugó en Universidad Católica de Chile, Tijuana de México, Banfield, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Embed - Enzo Kalinsky refuerzo de FADEP

Con Kalinsky ya son 5 los refuerzos que han llegado a un equipo recién ascendido que además mantuvo la base con el arquero Cristian Aracena y el goleador Gonzalo Klusener, entre otros jugadores.

Kalinsky es un gran refuerzo para un plantel que viene de lograr el ascenso al Federal A y está armando un equipo competitivo y que buscará ser protagonista en el próximo Torneo Federal A.

FADEP

FADEP debutará de visitante ante Costa Brava, el próximo domingo 22 de marzo y su estreno de local será ante Deportivo Rincón de Neuquén.

Los refuerzos de FADEP

  • José Méndez: volante ofensivo de 32 años, viene de Gimnasia y Tiro de Salta y tiene pasos por Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras
  • Diego Tonetto: volante de 37 años que llegó libre de Independiente Rivadavia y también jugó en Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Platense, Instituto, Defensa y Justicia, Lugo de España y Ferro
Jose Méndez. -
El Loco Méndez tiene una gran trayectoria en el fútbol argentino.

  • Francisco Rivadeneira: arquero de 25 años que surgió en San Lorenzo y jugó en San Martín San Juan y Ben Hur de Rafaela.
  • Lucas Cogorno: defensor central de 25 años que viene de jugar en Colonia de Uruguay y estuvo en Boca Unidos de Corrientes y Villa Dálmine
  • Enzo Kalinsky: volante de 39 años, con último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero

Los que se fueron

  • Tomás López
  • Ezequiel Alvea (se retiró)
  • Diego Sevillano (se retiró)
  • Joaquín Muñoz
  • Luciano Ortega
  • Nicolás Igartua
  • Ignacio Lucero
  • Emiliano Gómez

