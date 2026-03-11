FADEP contrató a un campeón de la Copa Libertadores para jugar el Torneo Federal A

El nuevo futbolista de FADEP se inició en Quilmes y entre otros clubes jugó en Universidad Católica de Chile, Tijuana de México, Banfield, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero.

Con Kalinsky ya son 5 los refuerzos que han llegado a un equipo recién ascendido que además mantuvo la base con el arquero Cristian Aracena y el goleador Gonzalo Klusener, entre otros jugadores.

Kalinsky es un gran refuerzo para un plantel que viene de lograr el ascenso al Federal A y está armando un equipo competitivo y que buscará ser protagonista en el próximo Torneo Federal A.

FADEP debutará de visitante ante Costa Brava, el próximo domingo 22 de marzo y su estreno de local será ante Deportivo Rincón de Neuquén.

Los refuerzos de FADEP

José Méndez : volante ofensivo de 32 años, viene de Gimnasia y Tiro de Salta y tiene pasos por Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras

: volante ofensivo de 32 años, viene de Gimnasia y Tiro de Salta y tiene pasos por Independiente Rivadavia, Deportivo Maipú y Huracán Las Heras Diego Tonetto: volante de 37 años que llegó libre de Independiente Rivadavia y también jugó en Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Platense, Instituto, Defensa y Justicia, Lugo de España y Ferro

Jose Méndez. - El Loco Méndez tiene una gran trayectoria en el fútbol argentino. Foto: Cristian Ortiz/ Prensa FADEP

Francisco Rivadeneira : arquero de 25 años que surgió en San Lorenzo y jugó en San Martín San Juan y Ben Hur de Rafaela.

: arquero de 25 años que surgió en San Lorenzo y jugó en San Martín San Juan y Ben Hur de Rafaela. Lucas Cogorno : defensor central de 25 años que viene de jugar en Colonia de Uruguay y estuvo en Boca Unidos de Corrientes y Villa Dálmine

: defensor central de 25 años que viene de jugar en Colonia de Uruguay y estuvo en Boca Unidos de Corrientes y Villa Dálmine Enzo Kalinsky: volante de 39 años, con último paso por Central Córdoba de Santiago del Estero

