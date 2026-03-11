FADEP contrató a un campeón de la Copa Libertadores para jugar el Torneo Federal A

FADEP sigue moviéndose en el mercado de pases previo al Torneo Federal A y concretó otro refuerzo de jerarquía como Enzo Kalinski.
El experimentado mediocampista de 39 años ya realizó sus primeros entrenamientos con el equipo que dirige Diego Pozo.
Kalinsky fue campeón con San Lorenzo en el 2013 e integró el plantel azulgrana que ganó la Copa Libertadores del 2014 donde fue compañero de Sebastián Torrico, presidente del club de Russell.
El nuevo futbolista de FADEP se inició en Quilmes y entre otros clubes jugó en Universidad Católica de Chile, Tijuana de México, Banfield, Estudiantes de La Plata, Argentinos Juniors y Central Córdoba de Santiago del Estero.
Con Kalinsky ya son 5 los refuerzos que han llegado a un equipo recién ascendido que además mantuvo la base con el arquero Cristian Aracena y el goleador Gonzalo Klusener, entre otros jugadores.
Kalinsky es un gran refuerzo para un plantel que viene de lograr el ascenso al Federal A y está armando un equipo competitivo y que buscará ser protagonista en el próximo Torneo Federal A.
FADEP debutará de visitante ante Costa Brava, el próximo domingo 22 de marzo y su estreno de local será ante Deportivo Rincón de Neuquén.