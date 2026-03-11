Se trata del Pinglu Canal. Su construcción no es solo una obra de ingeniería, sino un gesto estratégico que redefine rutas comerciales, ecosistemas y conexiones humanas.

Pinglu Canal (1)

La construcción China que permite a los barcos ingresar a ciudades desde el mar: 134 kilómetros de ingenio

En la región sur de China, en la autónoma región de Guangxi, el Pinglu Canal se proyecta como una arteria vital de 134,2 kilómetros, que unirá el embalse de Xijin, sobre el río Yu en Hengzhou, con el Qinjiang y, finalmente, el golfo de Beibu, en el mar de China Meridional. La obra comenzó en agosto de 2022 y tiene prevista su finalización a fines de 2026, tras más de 50 meses de excavación, construcción de esclusas y sistemas hidráulicos de última generación.