China es un país donde el agua ha sido históricamente arteria de desarrollo. En este sentido, surge una de las contrucciones más ambiciosas, un canal que "corta" el territorio y permite a los barcos navegar por zonas que antes no podían.
Se trata del Pinglu Canal. Su construcción no es solo una obra de ingeniería, sino un gesto estratégico que redefine rutas comerciales, ecosistemas y conexiones humanas.
La construcción China que permite a los barcos ingresar a ciudades desde el mar: 134 kilómetros de ingenio
En la región sur de China, en la autónoma región de Guangxi, el Pinglu Canal se proyecta como una arteria vital de 134,2 kilómetros, que unirá el embalse de Xijin, sobre el río Yu en Hengzhou, con el Qinjiang y, finalmente, el golfo de Beibu, en el mar de China Meridional. La obra comenzó en agosto de 2022 y tiene prevista su finalización a fines de 2026, tras más de 50 meses de excavación, construcción de esclusas y sistemas hidráulicos de última generación.
Lo que distingue al canal es su capacidad para recibir barcos de hasta 5000 toneladas, gracias a esclusas de 300 metros de largo y 34 metros de ancho, diseñadas para optimizar el uso de agua en cada elevación hasta en un 60%. Esto convierte al proyecto en una hazaña de ingeniería moderna, que integra transporte, eficiencia y sostenibilidad.
¿Cómo el canal de Pinglu puede transfomar a China?
Además de su función logística
- el Pinglu Canal acorta rutas marítimas en más de 560 kilómetros frente a los trayectos tradicionales, reduciendo tiempo de transporte y costos, y conectando directamente el suroeste de China con mercados del Sudeste Asiático y más allá.
- Forma parte del Nuevo Corredor Internacional de Comercio Terrestre Marítimo Occidental, una red que combina carreteras, ferrocarriles y vías fluviales.
- el proyecto de China también incorpora protección ecológica y sostenibilidad. Senderos naturales para preservar biodiversidad, pasos para peces con sistemas de monitoreo inteligente y gestión de agua que equilibra el comercio con la salud del ecosistema local.
Si se concibe como un “corazón” hidráulico, el Pinglu Canal promete latir en el comercio, el transporte y la ecología, mostrando cómo una construcción puede transformar no solo un paisaje, sino también la manera en que China se conecta consigo misma y con el mundo.